Ahsoka saison 2 : Dave Filoni tease des arcs inédits !

Après le succès de la première saison de Ahsoka, Lucasfilm a confirmé que la série reviendrait pour une saison 2. Dave Filoni, créateur et scénariste de la série, s’est exprimé sur l’avancement de ce nouveau chapitre des aventures de l’ancienne Jedi. Les fans de l’univers Star Wars sont impatients de découvrir ce que Filoni réserve à Ahsoka Tano et ses alliés dans cette suite.

Ahsoka, une saison 2 en pleine écriture

Dave Filoni est un pilier de la franchise Star Wars depuis plus de 15 ans. Il a contribué à façonner de nombreux aspects de la saga, notamment avec la série d’animation The Clone Wars. À la tête de la série Star Wars Ahsoka, il est l’unique scénariste depuis le début et a récemment partagé son enthousiasme pour la suite en cours de développement. Il affirme que l’écriture avance bien. Il a également ajouté que, bien que le processus constitue un véritable défi, le résultat reste satisfaisant.

Les arcs narratifs, qui se sont mis en place lors de la première saison, devraient se développer davantage dans Ahsoka saison 2. Filoni se réjouit de pouvoir répondre aux attentes des fans tout en explorant de nouveaux horizons pour le personnage principal. Il précise que collaborer avec l’équipe a été une expérience enrichissante. Le scénariste a dit avoir particulièrement aimé travailler avec Rosario Dawson, qui joue le rôle d’Ahsoka.

Un univers en constante expansion

La première partie de cette série a su captiver les fans avec son exploration de la jeunesse d’Ahsoka Tano et son retour à la galaxie de Star Wars. Elle a été marquée par des moments mémorables comme l’apparition d’Anakin Skywalker, qu’interprète Hayden Christensen. Avec la confirmation de la saison 2 d’Ahsoka, les attentes sont élevées.

Dave Filoni a indiqué qu’il avait de grandes ambitions pour cette continuation. Selon lui, la suite des événements comportera des arcs narratifs toujours plus profonds. Naturellement, il fera en sorte que cela reste fidèle à l’esprit de la franchise. Le challenge de satisfaire les fans tout en offrant une nouvelle perspective est un objectif de taille. Ceci dit, Filoni semble prêt à relever ce défi. Les spectateurs peuvent s’attendre à une saison qui poursuivra l’héritage de Star Wars tout en ouvrant de nouvelles avenues passionnantes.

Le tournage de la saison 2 de ‘AHSOKA’ devrait débuter en avril au Royaume-Uni.



La série adoptera plusieurs techniques de tournage différentes, plutôt que de se limiter exclusivement au Volume.



(via https://t.co/Jxlfn8hMz4) pic.twitter.com/VyCAkfG1uN — Star Wars Empire (@SWEmpire_) December 9, 2024

