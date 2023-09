Ahsoka : Comment la fin de l’épisode 4 change complètement Star Wars !

Dans l’univers en live-action de Star Wars, les fans s’apprêtent à explorer les mystères de l’espace et du temps. Cela sera possible grâce à l’épisode 4 de la série Ahsoka qui dévoile un concept intrigant : le « Monde Entre les Mondes. » Cependant, pour ceux qui n’ont pas suivi la série animée Rebels, cette notion peut sembler énigmatique. Plongeons donc dans les détails de ce phénomène qui promet d’apporter une nouvelle dimension à la saga galactique.

Le Monde Entre les Mondes : Portes temporelles

Le « Monde Entre les Mondes » est une dimension mystique de la Force, introduite dans la série animée Rebels. Il offre la possibilité de voyager à travers le temps et l’espace. Cela permet des interactions entre différentes époques de l’univers Star Wars. Ce royaume est composé de portes, chacune menant à une période spécifique de l’histoire de la galaxie.

Modification de l’histoire et des destins

L’une des caractéristiques les plus fascinantes de ce concept est sa capacité à altérer le cours de l’histoire. Par exemple, Ezra Bridger, un personnage de Rebels, a utilisé le Monde Entre les Mondes. Il l’a fait pour sauver Ahsoka d’une mort présumée dans une saison précédente. Cette faculté de modifier le passé soulève d’innombrables possibilités narratives.

Les implications pour l’Univers Étendu

L’introduction du Monde Entre les Mondes en live-action dans l’épisode 4 d’Ahsoka est une avancée significative pour l’univers Star Wars. En effet, cela ouvre la voie à des récits plus complexes et à la revisite d’événements et de personnages emblématiques. Dave Filoni, le créateur de la série, pourrait exploiter cette dimension pour enrichir davantage la Mandoverse.

Le retour énigmatique d’Anakin Skywalker

Un élément intrigant dans l’épisode 4 d’Ahsoka, c’est le retour d’Anakin Skywalker. Cependant, il revient avec une apparence rajeunie, ce qui soulève des questions sur la chronologie de l’univers Star Wars.

Les théories sur son retour

Plusieurs théories circulent pour expliquer comment Anakin est revenu. L’une d’entre elles suggère qu’il aurait trouvé une porte vers le Monde Entre les Mondes. Il l’aurait fait avant les événements de La Revanche des Sith.

Cette hypothèse ouvrirait la voie à une rencontre avec une Ahsoka adulte. Cependant, cela soulève la question. Pourquoi Ahsoka ne l’aurait pas averti des machinations de Palpatine ? Cela aurait évité la montée de l’Empire.

Au-delà du Monde Entre les Mondes ?

Une autre hypothèse fascinante est que la rencontre entre Anakin et Ahsoka dans l’épisode 4 se déroule dans l’au-delà. Celle-ci est plus réaliste que l’utilisation du Monde Entre les Mondes. Ahsoka aurait pu décéder après sa chute précédemment montrée, la conduisant vers l’endroit où les Jedi défunts rejoignent la Force. Dans ce cas, Anakin apparaîtrait dans son apparence de l’ère des Clone Wars. En outre, cela suggère une dimension céleste propre à Star Wars.

Ahsoka : La protagoniste inébranlable

Bien que le destin d’Ahsoka semble incertain après l’épisode, une chose est sûre. Nous sommes sûrs qu’elle ne restera pas morte longtemps. En effet, le sens mêmede la série qui porte son nom en perdrait toute sa valeur. Cela soulève l’idée que la personne qui accueille Ahsoka dans le Monde Entre les Mondes n’est peut-être pas Anakin.

Manipulation dans l’ombre

Un élément intrigant dans l’épisode 4 d’Ahsoka, c’est l’utilisation du thème musical de Dark Vador lors des retrouvailles. Cette musique suggère qu’il pourrait s’agir d’une supercherie visant à retenir Ahsoka dans cette dimension. Ahsoka, en tant que personnage central de la série, a des ennemis puissants qui pourraient chercher à la manipuler.

