Ne la jetez pas ! 5 astuces géniales pour donner une seconde vie à votre ancienne smartwatch

Votre ancienne montre connectée prend la poussière au fond d’un tiroir et vous voulez lui donner une seconde vie ? Voici comment transformer cet objet « obsolète » en outil indispensable du quotidien.

Avant de la considérer comme définitivement ringarde, sachez que votre montre cache encore de nombreuses cartes dans son manchon. Tant qu’elle dispose d’un écran tactile, du Wi-Fi, du Bluetooth ou d’un moteur vibrant, elle reste pleine de ressources. Alors, pourquoi ne pas donner une seconde vie à votre montre connectée ?

Reprenez le contrôle grâce au filtre anti-distraction

Notre smartphone est devenu une boîte de Pandore numérique. Dès que nous le déverrouillons pour vérifier une notification, nous sommes aspirés dans un tourbillon de scroll infini. C’est précisément là que votre ancienne smartwatch entre en scène.

Configurez cet accessoire comme unique récepteur de notifications. De cette façon, vous créez un filtre protecteur entre vous et l’océan numérique. C’est une excellente manière d’offrir une seconde vie à une montre connectée. L’écran trop petit pour distraire, elle affiche uniquement l’essentiel.

Configurez-la pour masquer les alertes des réseaux sociaux et applications de shopping. Après tout, ce sont les véritables pompiers de votre attention permanente. Vous restez ainsi joignable pour l’urgent sans succomber à la tentation du « je vais juste jeter un œil à Instagram ».

Votre montre connectée comme partenaire running allégé

La course à pied demande parcimonie : montre, musique, moyen d’urgence, et c’est tout. Votre smartwatch retire déjà trois éléments de cette équation. Elle élimine donc le besoin de traîner votre téléphone.

Chargez-y votre musique préférée via Spotify Offline, YouTube Music ou des fichiers MP3 transférés directement. Avec jusqu’à 32 Go de stockage, elle embarque des centaines de titres. Puis, associez vos écouteurs Bluetooth directement à la montre.

Non seulement votre montre connectée s’autorise une seconde vie, mais en plus vous allégez votre équipement. En parallèle, vous préservez votre téléphone principal de la sueur et des chocs. De surcroît, vous profitez d’un autre avantage en zone étrangère ou peu sûre. De fait, perdre une montre de rechange fait bien moins mal au portefeuille qu’un smartphone flambant neuf.

Surveillance d’urgence, l’ange gardien de votre sac à main

Votre montre accepte-t-elle une carte SIM ? Dans ce cas, transformez-la en téléphone de secours. Activez une ligne prépayée et enregistrez vos contacts prioritaires. Glissez-la ensuite chargée dans votre sac.

Certes, vous vivez peut-être dans une région où l’électricité est stable. Néanmoins, les tempêtes, pannes et imprévus n’épargnent personne. Lorsque votre batterie de smartphone rend l’âme au pire moment, cette petite montre de secours pourrait bien sauver votre journée. Qui sait, elle pourrait même sauver votre vie !

Réveil design, une nouvelle vie pour votre montre connectée

La solution la plus évidente est généralement la meilleure. Votre montre excellait déjà à afficher l’heure, alors, exploitons ce talent. Si sa batterie ne tient plus une journée complète au poignet, c’est l’occasion rêvée de la transformer en réveil de chevet élégant. Placez-la sur un support ou sa station de charge et activez l’affichage permanent (Always-On Display). Et puis, voilà ! Vous avez une horloge minimaliste et silencieuse.

L’affichage permanent mérite d’ailleurs qu’on le réhabilite. De fait, il fonctionne en mode basse consommation et, sur les écrans OLED, les pixels noirs s’éteignent complètement. En revanche, méfiez-vous de la fonction « Réveil au poignet ». Elle sollicite constamment les capteurs de mouvement. Je recommande de la désactiver pour préserver l’autonomie.

Utiliser le déclencheur photo Bluetooth de la smartwatch

Prendre des photos seul relève habituellement du casse-tête. Entre le minuteur infernal et les gestes approximatifs pour déclencher, l’expérience frise le sport extrême. Or, votre montre connectée peut devenir votre meilleur allié créatif et c’est une autre excellente idée de seconde vie.

En la jumelant à votre smartphone, elle devient effectivement une télécommande photo discrète et efficace. Les montres Samsung disposent d’une application Camera Controller dédiée. Quant à la Pixel Watch, elle se connecte directement à l’application photo de Google. Certains modèles, comme la OnePlus Watch 3, donnent même un aperçu en temps réel sur l’écran de la montre.

Cette fonctionnalité s’étend en outre aux présentations. Vous pouvez notamment l’utiliser comme pointeur laser virtuel lors de vos réunions. C’est bien plus professionnel qu’un gros boîtier infrarouge ou un téléphone en main, n’êtes-vous pas d’accord ?

