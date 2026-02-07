Une manette PlayStation avec écran tactile : révolution ou cauchemar pour les gamers ?

Rumeur ou future réalité ? Sony déposerait un brevet pour une manette PlayStation dotée d’un… écran tactile intégré. Imaginez : des commandes contextuelles, des inventaires à portée de pouce, ou des mini-jeux directement sur le pad.

L’innovation promet de chambouler l’ergonomie, mais certains puristes y voient déjà un cauchemar en puissance : distractions, complexité et risque de fragilité. S’agit-il du futur du gaming ou d’un simple gadget ? L’avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le débat est lancé !

La manette de la PS5 va-t-elle perdre tous ses boutons ?

Souvenez-vous : en 2020, la manette DualSense de la PS5 était moquée pour son design un peu… généreux. Pourtant, avec le temps, elle est devenue un véritable chouchou des joueurs grâce à son ergonomie soignée. Puis est arrivée la DualSense Edge en 2022, avec ses sticks et palettes interchangeables. Mais Sony envisagerait une révolution bien plus radicale. Un brevet récemment dévoilé laisse entrevoir le développement d’une manette sans aucun bouton physique. À la place, deux zones d’écran tactile configurables par l’utilisateur. L’idée est de pousser la personnalisation à l’extrême et de s’adapter à toutes les tailles de mains sans avoir à fabriquer des modèles différents.

Les écrans tactiles peuvent-ils remplacer la sensation d’un bouton ?

C’est la grande question, et la réponse des fans sur les réseaux est, pour l’instant, très sceptique. Le débat rappelle celui sur les jeux mobiles. Un joueur sur Reddit résume l’inquiétude générale : « Je n’aime pas ça, du tout. Pour la même raison que je n’aime pas les boutons virtuels sur l’écran d’un smartphone : vous devez regarder où vos doigts appuient. » Un autre ajoute, cinglant : « C’est pourquoi je ne joue pas sur téléphone. J’ai besoin de boutons tactiles. » Le principal reproche adressé à ce concept est le manque de retour haptique précis, ce « clic » rassurant et cette capacité à jouer sans devoir quitter l’écran des yeux.

Ce brevet signifie-t-il la fin des bonnes vieilles manettes ?

Pas nécessairement ! Il est crucial de rappeler qu’un brevet est une protection d’idée, pas l’annonce d’un produit fini. Sony explore simplement une piste. De plus, une telle manette pourrait très bien ne pas être destinée à remplacer la DualSense classique, mais à coexister avec elle. Elle pourrait être positionnée comme un outil d’accessibilité dédié aux joueurs ayant des besoins spécifiques, leur permettant de mapper les commandes exactement où ils le souhaitent sur l’écran. Le brevet évoque d’ailleurs ce désir d’offrir « différentes configurations » sans avoir à customiser physiquement la manette.

Alors, devons-nous dire adieu au bon vieux bouton croix ? Pas tout de suite. Cette manette « fantôme » pourrait bien ne jamais voir le jour sous cette forme. Mais elle démontre que Sony réfléchit à l’avenir de l’interaction, peut-être pour une PS6 lointaine. Une chose est sûre, comme le taquinent certains joueurs : quelle que soit sa forme, cette nouvelle manette a de bonnes chances d’arriver avant GTA 6.

