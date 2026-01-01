Jouer à la PlayStation dans sa voiture : le rêve devient réalité avec ce nouveau modèle de série

Qui n’a jamais rêvé de faire une partie de PlayStation pendant un long trajet ou une recharge ? Ce fantasme de gamer devient réalité ! L’Afeela, fruit de l’alliance Sony-Honda, intègre en série la fonction PS Remote Play directement dans le tableau de bord de sa voiture.

Branchez votre manette DualSense, et l’habitacle se transforme en antre de jeu. La voiture du futur ne se conduira plus, elle se jouera. Prêt pour la manette ?

La première voiture Sony-Honda est-elle un coup de génie ou un gadget ?

L’alliance surprenante entre Sony et Honda a enfin dévoilé son premier bijou : l’Afeela 1. Et sa carte maîtresse n’est pas une autonomie record, mais une fonction qui va faire rêver (ou frémir) les gamers. La voiture intègre en effet nativement la fonction PS Remote Play dans son système d’info divertissement. Fini le smartphone pendant la recharge : connectez votre manette DualSense, et l’habitacle se transforme en salon de jeu mobile. Une première mondiale qui place la barre très haut en matière de divertissement embarqué.

Cette intégration est-elle une vraie innovation ou une simple connectivité ?

Ici, on ne parle pas d’une simple connexion Bluetooth basique. C’est une intégration système complète, donnant accès à votre bibliothèque entière de jeux PS4 et PS5. Sony-Honda Mobility recommande un débit internet d’au moins 5 Mbps (15 étant l’idéal) pour une expérience fluide. Cette prouesse technique incarne parfaitement la division du travail de l’alliance : Sony apporte son savoir-faire logiciel et électronique, tandis que Honda se charge de la plateforme automobile et de la fabrication. Un mariage de raison qui semble logique… sur le papier.

Mais la performance automobile est-elle à la hauteur du prix ?

C’est précisément là que le doute s’installe. Car si l’écran de jeu impressionne, les spécifications techniques, elles, laissent perplexe. Avec un tarif affiché autour de 90 000 dollars, l’Afeela 1 propose une motorisation dual-moteur d’environ 400 chevaux et une autonomie annoncée de 480 km (batterie de 91 kWh). Sa charge rapide est plafonnée à 150 kW. Pour un modèle dont la commercialisation est prévue en 2026, ces chiffres semblent déjà en retrait par rapport à la concurrence actuelle, sans parler du futur.

L’Afeela 1 sacrifie-t-elle l’automobile sur l’autel du divertissement ?

Le constat est difficile à éviter : le véhicule semble porter une vision déséquilibrée. Un effort monumental a été consacré à l’expérience logicielle et au divertissement de pointe, tandis que les fondamentaux de la voiture électrique – autonomie, puissance de charge, rapport performance/prix – paraissent relégués au second plan. On peut légitimement se demander si Honda a suffisamment influencé la feuille de route technique, ou s’il s’est contenté de fournir une plateforme à l’avant-garde numérique de Sony.



L’Afeela 1 ouvre incontestablement une nouvelle ère où la voiture devient une véritable « plateforme de divertissement sur roues« . Reste à savoir si les acheteurs seront prêts à investir le prix d’une berline électrique haut de gamme pour un tel écosystème, surtout si la partie « automobile » ne suit pas le même rythme effréné que la partie « jeu vidéo ». Le pari est audacieux, mais le marché, lui, sera sans pitié.

