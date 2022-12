4K Video Downloader : Téléchargez vos playlists favoris

4K Video Downloader permet de télécharger des vidéos. On peut surtout l’utiliser pour télécharger des playlists audio sur YouTube.

Internet est une vaste bibliothèque de multimédias. De la sorte, de nombreux internautes y font confiance pour télécharger leurs musiques favorites ou leurs films préférés. Parmi les différentes applications de téléchargement, il y a le logiciel 4K Video Downloader. A part les fonctionnalités qu’il partage avec les autres logiciels de téléchargement, celui-ci possède quelques particularités qui le démarquent des autres. Focus !

Qu’est-ce que 4K Video Downloader ?

Avec 4K Video Downloader, il est facile de télécharger des vidéos, de la musique depuis les plateformes multimédias, notamment YouTube. Non seulement, il permet de télécharger des fichiers, mais on peut l’utiliser pour télécharger des listes de lecture sur YouTube en quelques clics. L’application est compatible avec divers systèmes d’exploitation : Windows, Linux et Mac.

Son interface simplifiée facilite son utilisation. Il présente deux versions (gratuite et Premium) qui fournissent de nombreuses fonctionnalités.

4K Video Downloader : Ses principales fonctionnalités

4K Video Downloader permet d’obtenir des vidéos et des bandes audio depuis les plateformes multimédias. Mais en plus de cela, il accède à l’extraction des sous-titres depuis YouTube. Par ailleurs, il s’avère que le logiciel fournit des rendus époustouflants en permettant à l’utilisateur de choisir les meilleures qualités des fichiers téléchargés. Le logiciel permet également de télécharger des vidéos en 3D et 360°.

Pour ceux qui utilisent l’iPhone, il est possible de transférer directement les musiques vers la bibliothèque iTunes. En plus, à l’aide d’un proxy, l’utilisateur peut accéder facilement à des contenus soumis à des restrictions. Mais le plus intéressant avec ce logiciel est qu’il permet de télécharger une playlist entière en un seul coup.

Comment télécharger une playlist sur YouTube ?

La plupart des créateurs de contenus sur YouTube créent des playlists entières. Ceci, afin de faciliter la lecture et de regrouper les vidéos issus des thématiques similaires. 4K Video Downloader a exploité cette option afin de faciliter l’extraction des bandes de son.

Pour cela, il faut d’abord ouvrir la chaîne YouTube, puis aller à la playlist à télécharger. Ensuite, il faut cliquer droit sur la première vidéo de la liste de lecture à télécharger avant de copier l’URL de la vidéo. Après, l’utilisateur doit coller le lien dans la case indiquée dans 4K Video Downloader.

Cette série d’actions permet au logiciel de détecter la playlist à télécharger. Il va cependant demander à l’utilisateur de choisir entre télécharger la vidéo et obtenir la playlist entière. Après cela, il propose plusieurs formats (MP3, M4A, OGG) qu’on doit choisir avant de télécharger.

Comment télécharger une vidéo à 360° ?

Avant de télécharger une vidéo à 360° via 4K Video Downloader, il convient d’abord de télécharger le lecteur 360° GoPro VR Player. Une fois téléchargé, le lecteur peut accueillir des vidéos à 360°.

Pour pouvoir l’utiliser, il faut aller sur YouTube et rechercher les fichiers à 360° en tapant le mot clé : 360 degree video. Lorsqu’on atterrit sur la page les affichant, il n’y a plus qu’à copier le lien à extraire et le coller sur 4K Video Downloader.4K Video Downloader : Téléchargez vos playlists favoris