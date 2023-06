1000 km d’autonomie en 20 min de charge pour cette voiture électrique de Toyota !

La filiale BEV de Toyota prévoit de produire une gamme complète de voiture électrique avec une autonomie de 1 000 km d’ici à 2026. Elle vise à offrir un temps de charge rapide de 20 minutes ou moins.

Toyota a dévoilé une série de technologies innovantes qui pourraient transformer l’avenir de ses voitures électriques. Ces avancées comprennent des batteries de nouvelle génération pour les véhicules électriques, des cellules à hydrogène et une collaboration avec Giga Presses. Le développement d’une nouvelle génération de voitures électriques prévue pour 2026 se caractérise par un certain nombre de points communs.

Voiture électrique de Toyota : une batterie de nouvelle génération

En retard sur le marché des voitures électriques, Toyota prévoit de faire un grand pas en avant avec des technologies révolutionnaires. Grâce à sa nouvelle division BEV Factory, une organisation dédiée aux voitures électriques lancée en mai, elle va changer l’avenir de la voiture électrique.

À partir de 2026, elle introduira une nouvelle voiture électrique à une autonomie de 1 000 km. Pour y parvenir, elle augmentera la densité énergétique des batteries, réduira le poids et améliorera l’aérodynamisme des véhicules.

Parallèlement, l’entreprise vise à réduire les coûts de 20 % par rapport à l’actuelle bZ4X. Cette batterie lithium-ion passera de 10 % à 80 % avec un temps de charge rapide de 20 minutes ou moins.

Toyota développe également des batteries à faible coût qui, selon elle, contribueront à la diffusion et à l’expansion des véhicules électriques à batterie (BEV). La batterie à structure bipolaire, qui a été utilisée dans les véhicules hybrides Aqua et Crown, est maintenant appliquée aux véhicules électriques à batterie. Elle utilise du phosphate de fer lithié (LFP) et devrait être disponible à partir de 2026-2027.

Feuille de route technologique de Toyota

Toyota a également réalisé une percée technologique dans le domaine des batteries à l’état solide pour voitures électriques. Ces batteries devraient permettre d’améliorer de 20 % l’autonomie.

Le constructeur automobile affirme accélérer le développement et vise une production de masse entre 2027 et 2028. Il espère augmenter l’autonomie de 20 % et permettre une charge rapide en 10 minutes. Une version plus puissante est actuellement en cours de recherche et de développement. Toyota affirme qu’elle offrira une autonomie de croisière supérieure de 50 %, soit plus de 1 500 km.

Toyota prévoit également de réduire la taille des principaux composants du véhicule électrique. Notamment le moteur, l’engrenage, le train d’engrenages et les onduleurs, avec un « petit essieu électrique ». De cette manière, le véhicule aura plus d’autonomie et moins de traîné. Grâce aux plaquettes SiC de nouvelle génération, Toyota vise à réduire de 50 % la perte de puissance afin d’améliorer la consommation d’énergie des véhicules électriques.

Révolutionner la production automobile avec les Giga Presses

Toyota, ainsi que d’autres constructeurs automobiles comme GM, Hyundai et Volvo, se tournent vers les Giga Presses pour révolutionner la construction automobile. Ces machines de moulage sous pression de l’aluminium permettent de construire des voitures plus rapidement et plus efficacement. Elles réduisent les coûts jusqu’à 40 % dans certains domaines.

Tesla a été le premier à utiliser les Giga Presses pour les soubassements des véhicules, ce qui a permis de rationaliser la production, et Toyota lui emboîte maintenant le pas. Toutefois, les critiques soutiennent que ce processus présente des risques en termes de qualité et de flexibilité. En effet, un seul défaut peut compromettre l’ensemble du module et rendre les réparations difficiles.