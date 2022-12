Comment utiliser YouTube en arrière-plan sur mobile ?

Comment lire des vidéos YouTube en arrière-plan pendant que vous travaillez sur votre téléphone mobile ? Les explications dans ce qui suit.

En vous abonnant à YouTube Premium et YouTube Music, vous pouvez laisser défiler des vidéos YouTube en arrière-plan tout en utilisant votre téléphone mobile. Mais comment contourner cette limitation si vous ne voulez pas vous souscrire à un service payant sur la plateforme ? Dans cet article, nous allons vous présenter quelques astuces infaillibles pour profiter du meilleur de YouTube en multitâches.

YouTube Premium est un service d’abonnement qui offre un visionnage sans publicité que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone mobile. Avec cet abonnement, vous pourrez accéder à des vidéos exclusives. Cet abonnement vous permettra également de télécharger des vidéos YouTube sans restriction. Qui plus est, il vous offre l’opportunité de laisser diffuser vos vidéos en arrière-plan même en multitâches. Vous pouvez éteindre l’écran de votre appareil mobile, vos vidéos sur la plateforme continueront d’être diffusées.

Pour pouvoir bénéficier de ces différents avantages, l’abonnement à YouTube Premium est à 11,99 € par mois. Vous pouvez tout de même faire des économies avec l’abonnement famille qui coûte 17,00 € mensuel pour 6 appareils avec un mois d’essai gratuit. Bien que payer un abonnement ne soit pas l’idéal, c’est le moyen le plus pratique de lire YouTube en arrière-plan sur votre iPhone ou votre téléphone Android.

Si vous souhaitez utiliser YouTube en arrière-plan sur votre iPhone sans passer par l’abonnement Premium, l’utilisation d’un navigateur est le seul moyen qui vous permettra d’y arriver.

Si éteindre l’écran et continuer à écouter YouTube est interdit dans Safari et Chrome, il est possible d’utiliser le Centre de contrôle d’Apple avec certains autres navigateurs pour contourner les restrictions de YouTube. Firefox et Opera sont deux navigateurs qui fonctionnent parfaitement avec cette méthode. Voici comment vous pouvez faire fonctionner cette méthode.

Étape 1 : tout d’abord, accédez à YouTube à partir du navigateur de votre choix. Si Google vous redirige vers l’application depuis Firefox, essayez de taper youtube.com directement dans la barre d’URL.

Étape 2 : Ensuite, recherchez la vidéo de votre choix.

Étape 3 : Une fois que vous avez trouvé et ouvert votre vidéo, passez à la version de bureau du site.

Cela dépend du navigateur que vous utilisez. Vous pouvez y accéder généralement par le bouton Options en bas à droite, puis par l’option Bureau.

Étape 4 : Lancez votre vidéo. Vous devrez peut-être attendre que les publicités s’arrêtent.

Étape 5 : Revenez maintenant à votre écran d’accueil. Votre vidéo devrait commencer à être lue en mode image.

Étape 6 : Vous pouvez laisser la vidéo en cours de lecture dans la fenêtre PiP. Cela vous permettra d’utiliser votre téléphone de manière normale. Il est aussi possible de la faire glisser vers le bord pour la masquer. Appuyez tout simplement sur le bouton « x » pour fermer la fenêtre.

Bien que cette méthode nécessite quelques étapes supplémentaires, elle vous permet de lire des vidéos YouTube en arrière-plan sur votre iPhone. Le must c’est que vous n’aurez pas besoin de payer quoi que ce soit pour pouvoir en profiter !

La lecture de vidéos YouTube en arrière-plan dans Android peut être effectuée dans Firefox de manière similaire à celle décrite ci-dessus pour l’iPhone. Nous avons testé cette méthode pour Firefox, mais elle pourrait aussi fonctionner sur d’autres navigateurs. Si vous utilisez des navigateurs utilisant Chrome come base, vous ne pourrez pas efffectuer la lecture en arrière-plan. En effet, Chrome avait supprimé cette option.

Étape 1 : Lancez Firefox comme vous le feriez normalement et allez sur le site Web de YouTube. Tapez dans l’entrée de l’URL »youtube.com » pour ouvrir l’application.

Étape 2 : Accédez à la vidéo que vous souhaitez lire en arrière-plan.

Étape 3 : Accédez au menu Paramètres en appuyant sur les trois points dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Ensuite, appuyez sur « Demander » sur le bureau.

Étape 4 : Lancez la lecture de la vidéo, puis faites glisser le curseur vers le haut pour fermer votre navigateur.

Étape 5 : La lecture de votre vidéo devrait se poursuivre et s’afficher dans la zone de notification.

Il faut croire que l’utilisation du mode PiP semble être une triche parce que ce n’est pas une application. Avec Android 8.0 Oreo, il est possible d’activer le « mode PiP » automatiquement. Une fenêtre de visualisation miniature apparaitra si vous naviguez hors de YouTube. Cette fenêtre peut être positionnée n’importe où sur l’écran. Vous pouvez l’agrandir en tapant dessus pour accéder aux commandes de lecture.

Auparavant, cette fonction était réservée aux abonnés Premium. Mais en 2018, Google a commencé à proposer cette fonctionnalité sur YouTube aux non-abonnés. La seule condition c’est que vous soyez aux États-Unis. Cependant, elle ne permet pas d’accéder à des contenus musicaux. De ce fait vous devrez toujours vous abonner pour pouvoir afficher YouTube en arrière-plan tout en vaquant à vos occupations.

Vous ne savez pas quelle version d’Android utilise votre téléphone ? Il vous suffit d’aller dans Paramètres > À propos du téléphone > Version d’Android. A noter que pour pouvoir activer cette fonctionnalité, vous aurez d’au moins Android 8.0 Oreo. Etant donné qu’Oreo a plus de cinq ans, il est fort probable que votre téléphone fonctionne sous cette version ou une autre beaucoup plus récente.