XPO modernise sa flotte en achetant 100 camions électriques Renault Trucks

XPO, une entreprise avant-gardiste en matière de transport de marchandises par énergies alternatives en France, a conclu un accord visant à l’acquisition de 100 camions électriques Renault Trucks pour sa flotte française. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du test mené par XPO avec un Renault Trucks E-Tech D 16 tonnes à Lyon et à Paris depuis octobre 2021.

Des véhicules propres pour transporter des produits dans les zones urbaines

L’avenir du transport routier sera indéniablement orienté vers l’électrique. Ainsi, XPO a passé une commande de 65 camions électriques, qui seront livrés entre le quatrième trimestre 2022 et 2024. Les véhicules de 16 et 19 tonnes seront basés dans les sites LTL de XPO en France et serviront à transporter des marchandises palettisées. Pour rappel, XPO est le plus grand distributeur de produits palettisés en France et le géant affiche sur ces comptes professionnels du 3 ème trimerstre 2022, un chiffre d’affaires estimé à 3,04 milliards $.

XPO s’engage à ce que 25% de ses livraisons soient effectuées par des véhicules électriques à horizon 2030, ce qui réduira ses émissions de CO2 de plus de 26 000 tonnes. En collaboration avec Renault Trucks, XPO prépare sa flotte pour s’adapter aux règlementations futures relatives aux livraisons urbaines, en accompagnant ses clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs de décarbonation. Le but de l’entreprise XPO est de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% en France par rapport à 2019 d’ici 2025. C’est un enjeu environnemental majeur.

Une autonomie de 250 kilomètres en une seule charge

Les camions Renault Trucks E-Tech sont parfaitement adaptés aux livraisons en zones urbaines denses. Dotés d’une capacité de chargement allant jusqu’à 21 palettes et d’un moteur de 185 kW, ces véhicules offrent une autonomie de 250 km en une seule charge et émettent moins de particules fines et de vibrations, réduisant la fatigue à la conduite.

De plus, ils réduisent les émissions de CO2 de 45,7 tonnes par an par rapport aux camions fonctionnant au diesel. Par ailleurs, chaque camion est aussi muni d’une caméra à 360° qui réduit les angles morts pour une meilleure sécurité. L’entretien des véhicules est aussi un enjeu important. Il est régulièrement nécessaire de changer une pièce usée comme un injecteur, un couvercle de batterie ou les plaquettes de frein pour assurer la maintenance du véhicule.

Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France, a déclaré dans un communiqué de presse https://www.renault-trucks.com/fr/newsroom/press-releases/xpo-accelere-sa-transition-pour-une-flotte-durable-en-france-avec-un : « Nous sommes très heureux de contribuer à la transition énergétique de XPO en livrant la plus grande commande de véhicules électriques Renault Trucks jamais effectuée en France. Notre relation avec XPO, qui dure depuis plusieurs années, est fondée sur la confiance, ce qui a permis cet important accord. En tant que leader du développement durable sur le marché français, Renault Trucks s’engage à montrer la voie vers un transport durable. »

XPO, un pionnier dans le secteur du transport

XPO a investi pour offrir à ses clients une solution de livraison entièrement électrique. Sa flotte européenne présente un degré élevé de sécurité, grâce à des technologies digitales qui améliorent l’efficacité des opérations. Plus de 95 % des véhicules sont conformes aux normes d’émissions Euro VI.

XPO est un pionnier et un leader en matière d’innovation dans le secteur du transport, offrant des solutions personnalisées aux secteurs du commerce et de l’industrie. L’entreprise est spécialisée dans le transport de lots partiels et complets optimisé par la technologie, le pilotage de transport, la commission de transport, la livraison du dernier kilomètre ou encore le transport de fret.