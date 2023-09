Xiaomi dévoile une trottinette électrique sexy et abordable

Xiaomi continue d’élargir sa gamme déjà très étendue de trottinette électrique avec l’Electric Scooter 4 Go. Dans la lignée de ses grands frères, il s’agit d’un modèle plus léger et le plus accessible de la gamme 4 de Xiaomi.

Xiaomi, ce fabricant chinois d’électronique et de logiciels connexes, a lancé une trottinette électrique accrocheur baptisée, la 4 Go. Notant que Xiaomi a déjà lancé la série 4 comprenant les modèles 4 Pro, 4 Ulta, 4 et 4 lite. Le dernier né de ce constructeur chinois s’équipe d’une batterie au lithium d’une puissance de 165 Wh, ce qui lui confère une autonomie maximale de 18 km

Xiaomi Electric Scooter 4 Go, une version simplifiée de ses frères et sœurs

Xiaomi continue d’élargir sa gamme d’appareils de mobilité personnelle déjà très étendue. En Europe, la marque a lancé sa toute dernière trottinette électrique, l’Electric Scooter 4 Go. Bien que cette dernière suit les traces de ses prédécesseurs, Xiaomi a simplifié ses caractéristiques pour en faire un e-scooter simple, sans fioritures, mais doté d’un niveau de connectivité intuitif.

La Xiaomi 4 Go est propulsée par un moteur électrique monté sur le moyeu avant, d’une puissance nominale de 250 watts. Avec une puissance maximale de 450 watts, elle permet au scooter d’atteindre une vitesse de pointe de 20 km/h. Comme ses frères et sœurs plus haut de gamme, elle dispose également de trois modes de conduite : piéton, standard et sport.

En ce qui concerne la batterie, la 4 Go dispose d’une plus petite batterie de 165W, ce qui explique en grande partie son poids plus léger. Xiaomi revendique une autonomie assez impressionnante de 18 kilomètres en une seule charge. En fait, la batterie de cette trottinette Scooter 4 Go s’équipe d’un système de gestion de batterie intelligent (BMS). Il est conçu pour suivre en permanence l’état de fonctionnement de la batterie, avec six protections intelligentes principales. Notamment la surcharge, la décharge excessive, la surchauffe, la protection contre les courts-circuits et la protection contre les sous-tensions. Ces mesures prolongent la durée de vie de la batterie du scooter et garantissent la sécurité pendant votre trajet.

Compatibilité avec l’application mobile Mi Home

Plus haut, il a été indiqué que la trottinette Electric Scooter Xiaomi 4 Go est une version allégée de ses frères et sœurs high-tech. Bien que cela soit vrai en termes de performances et d’autonomie, Xiaomi a tout de même ajouté quelques technologies impressionnantes. Il bénéficie de l’intégration Bluetooth, ainsi que de la compatibilité avec l’application mobile Mi Home. Avec l’aide de cette application, vous pouvez mettre à jour le firmware de l’Escooter, de surveiller à distance son verrouillage et d’afficher le kilométrage restant.

Le scooter combine un E-ABS avec un freinage à tambour. Tandis que son système de récupération de l’énergie cinétique (KER) permet d’augmenter l’autonomie pendant la conduite. Les autres caractéristiques de l’e-scooter sont :

un écran intégré, un phare avant, un feu arrière et une connectivité d’application via Bluetooth. Vous pouvez utiliser l’application compagnon pour surveiller la conduite et ajuster les paramètres.

Comme pour la plupart des appareils électroniques grand public, les prix varient fortement en fonction du lieu où l’on se trouve. Lancé initialement sur le marché européen, il peut être vendu à partir de 300 euros. Néanmoins, la 4 Go est nettement plus légère, puisqu’elle ne pèse que 13,7 kilogrammes. Elle se replie de manière suffisamment compacte pour être rangé à l’arrière d’une petite voiture à hayon.