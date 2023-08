Xiaomi avance dans la production de voitures électriques

Le géant de la technologie, Xiaomi, a fait un pas en avant pour commencer la production de masse de ses voitures électriques l’année prochaine. L’entreprise a obtenu le feu vert du gouvernement chinois et prévoit de produire 100 000 VE par an, selon Reuters.

Xiaomi vise à entrer dans l’industrie automobile chinoise à un moment où le plus grand marché automobile du monde est confronté à une série de problèmes. En particulier la surcapacité et le ralentissement de la demande, qui ont attisé la guerre des prix dans un passé récent. De plus, lorsque l’entreprise commencera à produire des voitures électriques, Xiaomi sera la dernière à entrer dans le segment où plusieurs géants de la technologie à travers le monde ont tenté de devenir des fabricants de véhicules électriques.

Xiaomi reçoit l’approbation de la NDRC

Selon des sources de Reuters, le planificateur d’État chinois (NDRC) a accordé à Xiaomi l’autorisation de produire des voitures électriques au début du mois. L’entreprise n’est que la quatrième depuis fin 2017 à recevoir cette approbation.

D’ailleurs, cela marque une étape importante dans l’objectif du géant des smartphones de commencer à fabriquer des voitures au début de l’année prochaine. Néanmoins, l’entreprise doit obtenir l’approbation du ministère de l’Industrie et de l’Information (MIIT) avant de lancer la production de véhicules électriques. En fait, le MIIT a pour mission d’évaluer les aspects techniques et sécuritaires des nouveaux véhicules.

L’entrée de Xiaomi sur le marché des véhicules électriques intervient alors que l’entreprise fait face à des difficultés dans son activité traditionnelle de fabrication de smartphones. Le chiffre d’affaires du premier trimestre a baissé de 18,9 % en glissement annuel. De ce fait, l’entreprise cherche à diversifier son portefeuille. Malgré cela, l’entreprise est déterminée à réussir.

Lancement prévu pour début 2024

En ce qui concerne l’ambition de Xiaomi de fabriquer des voitures, l’entreprise s’est engagée à investir 10 milliards de dollars sur une décennie dans le secteur automobile. L’entreprise technologique, qui a l’intention d’entrer sur le marché des véhicules électriques, s’est fixée pour objectif de produire ses premières voitures en série au cours du premier semestre 2024.

Xiaomi a présenté sa première voiture électrique, connue sous le nom de Modena et portant le nom de code MS11. Cette berline électrique devrait avoir un prix plus abordable que la Tesla Model S. L’entrée de Xiaomi dans le secteur de la production automobile chinoise coïncide avec les défis auxquels le plus grand marché automobile du monde fait face.

L’aventure de Xiaomi dans l’industrie de la voiture électrique représente une démarche importante et audacieuse. Xiaomi est un acteur de premier plan dans le monde de la technologie. Ainsi, son incursion dans la fabrication de véhicules électriques s’aligne sur la tendance des géants de la technologie à explorer de nouvelles avenues, au-delà de leurs domaines traditionnels. Par exemple, des géants mondiaux de la technologie comme Apple et Sony ont déjà exprimé leur intérêt pour la fabrication de voitures. Sony est allé plus loin en présentant un prototype de sa voiture électrique, qu’il a développé en association avec Honda.