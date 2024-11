VTT électrique Canyon : Attention, la batterie de ces modèles peut prendre feu !

Canyon, fabricant de VTT électrique, a lancé une alerte concernant un risque d’incendie sur certains modèles. L’infiltration d’eau dans les batteries de ces vélos pourrait les rendre dangereux. Bien sûr, le fabricant souligne que ce risque est « extrêmement improbable ». Ceci dit, il conseille aux utilisateurs concernés de cesser immédiatement l’utilisation de leurs deux-roues pour une vérification.

VTT électrique Canyon, un risque d’incendie lié à la batterie

Les véhicules en question sont le vélo Torque : ON CF, le modèle Spectral : ON CF ainsi que le VTT Spectral : ON CFR. Le principal danger réside dans l’infiltration d’eau qui pourrait pénétrer dans leurs batteries. Cette infiltration, même minime, pourrait provoquer un court-circuit.

Les batteries défectueuses concernées portent les numéros de série BT0001, BT0002, BT0003 et BT0004. Canyon a donc pris la décision de prévenir tous ceux qui possèdent ces deux-roues pour éviter tout danger. Tâchez de ne plus utiliser ces modèles tant que vous n’aurez pas encore réalisé l’inspection.

Vous possédez un de ces VTT électriques Canyon avec un risque d’incendie ? Le fabricant a mis en place une procédure détaillée en ligne. Elle vous permettra de vérifier vous-même l’état de la batterie. Vous accéderez à des instructions claires pour détecter tout signe de dégradation. Si nécessaire, la marque propose un suivi à distance avec un technicien via des outils comme WhatsApp ou Teams.

Les mesures à prendre et les actions futures de Canyon

Après cette alerte sur le risque d’incendie de ses VTT électriques, Canyon n’a encore rien dit sur la suite des procédures. Par conséquent, les propriétaires concernés se posent des questions portant sur les mesures que la marque prendra. Recevront-ils une batterie de remplacement gratuitement ? Devront-ils se rendre chez un revendeur pour effectuer l’échange ?

À ce stade, Canyon s’est engagé à contacter chaque utilisateur par email. L’entreprise envisage également de donner des informations détaillées sur la marche à suivre. Cette démarche vise à assurer la sécurité des utilisateurs de VTT électrique de Canyon. Elle a aussi pour objectif de minimiser les risques liés à l’utilisation des modèles défectueux. Reste à savoir si le fabricant mettra en place d’autres mesures de rappel à plus grande échelle.

