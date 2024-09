Canyon sort l’un des VTT électriques les plus légers sans compromettre la performance

Canyon continue d’innover en lançant son nouveau modèle de VTT électrique baptisé « Spectral : ONfly ». Ce vélo promet de séduire les amateurs de tout-terrain par sa légèreté et ses performances exceptionnelles.

Design et matériaux, légèreté au rendez-vous

Le Canyon Spectral : ONfly se distingue immédiatement par son poids plume. Ce VTT pèse à peine un peu plus de 18 kg, batterie incluse. Pour atteindre cette prouesse, le constructeur allemand a misé sur des matériaux haut de gamme. Le cadre en fibre de carbone est particulièrement léger, ne pesant que 2,65 kg. Cette construction assure une maniabilité optimale ainsi qu’une robustesse inégalée pour affronter les terrains les plus exigeants.

Les ingénieurs de Canyon ont intégré des composants soigneusement sélectionnés pour minimiser le poids. En même temps, ils garantissent des performances de haut niveau. La fourche et l’amortisseur sont conçus pour absorber efficacement les chocs sans alourdir le vélo.

Motorisation du VTT électrique ONfly de Canyon

Le Spectral : ONfly est équipé du moteur TQ-HPR50, réputé pour sa compacité et sa réactivité. Ce bloc pédalier développe jusqu’à 50 Nm de couple, ce qui permet au cycliste de gravir les côtes les plus raides avec facilité. Une batterie de 360 Wh intégrée dans le tube diagonal assure l’alimentation. Elle offre au vélo une autonomie suffisante pour de longues sorties en montagne.

Ce choix de motorisation s’inscrit dans la démarche du constructeur visant à offrir un équilibre parfait entre assistance électrique et ressenti naturel du pédalage. Les sensations avec le modèle électrique ONfly de Canyon sont proches de celles d’un VTT traditionnel. La différence est que le cycliste bénéficie de l’avantage de l’assistance lors des passages difficiles.

Quid des technologies embarquées de ce vélo ?

Un autre point fort de ce VTT électrique est son système de contrôle intelligent. Il permet de réguler l’assistance électrique selon le terrain et l’effort fourni par le cycliste. Cela optimise la consommation de la batterie et assure une expérience de conduite personnalisée. Le tableau de bord intégré offre toutes les informations nécessaires : vitesse, niveau de charge de la batterie, etc. Ces données permettent de gérer la sortie en temps réel et de planifier les trajets de façon efficace.

Le VTT électrique Spectral : ONfly de Canyon n’est pas seulement performant sur le terrain. Il est également connecté. Grâce à l’application dédiée de la marque, les utilisateurs peuvent effectuer différentes actions. Citons notamment les mises à jour logicielles, l’ajustement des paramètres du vélo et le partage de leurs parcours et performances avec d’autres passionnés.

Cette connectivité permet également de bénéficier d’un service après-vente simplifié. En cas de problème technique, les diagnostics peuvent souvent être réalisés à distance. Ceci facilite grandement le suivi et la maintenance du vélo.

Autres attraits du VTT électrique Onfly de Canyon

Ce vélo tout-terrain est conçu pour s’adapter à une variété de terrains et de styles de conduite. Que l’on soit amateur de descentes rapides ou de longues randonnées, le Spectral : ONfly répond présent grâce à sa géométrie bien pensée et ses suspensions réglables. Les différentes versions disponibles permettent de choisir le modèle qui correspond le mieux aux besoins de l’utilisateur.

En outre, l’ergonomie n’a pas été négligée, bien au contraire. Le Spectral : ONfly dispose d’une selle confortable et de poignées ergonomiques qui réduisent la fatigue lors des longs trajets. La position de pilotage est optimisée pour garantir une posture naturelle et réduire les tensions musculaires. De plus, les commandes du système électrique sont facilement accessibles et intuitives. Elles permettent des ajustements rapides sans détourner son attention de la piste.

La marque allemande montre également un engagement clair envers la durabilité environnementale. Le VTT électrique Spectral : ONfly de Canyon est conçu pour être durable. Il se compose de matériaux recyclables et une fabrication respectueuse de l’environnement. Par ailleurs, le constructeur encourage les pratiques responsables chez ses utilisateurs. Il propose par exemple des solutions pour l’entretien et le recyclage des batteries, un aspect crucial dans l’ère des véhicules électriques.

