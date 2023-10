Voici toutes les nouveautés 2024 d’Intersport pour les trottinettes électriques !

Oze, la marque de trottinettes électriques d’Intersport, s’apprête à lancer quelques nouveautés à partir de 2024. Il s’agit notamment de l’E-Speed Pro, de l’E-Speed et du Moove, dont les prix varient entre 500 et 750 euros.

Intersport est connu pour sa marque de vélo électrique Nakamura et se montre en revanche plus discret en ce qui concerne les trottinettes électriques. Toutefois, depuis 2021, la société a sa marque de fabrique appelée Oze. Bien que cette dernière n’a pas vraiment réussi à se positionner sur le marché, elle est bien décidée à reprendre le flambeau avec ses trois nouveaux modèles.

Intersport 2024 : des nouveautés en vue

Tout d’abord, les 3 nouveaux modèles d’Oze ont été développés en collaboration avec Micro Mobility. En d’autres termes, la gamme n’a pas été conçue par les équipes de l’entreprise, mais a été assemblée dans une usine en Asie.

Si actuellement Interport tend à proposer des trottinettes électriques de loisir à 250 €, il semble que la marque change la donne pour ses nouveautés de 2024. Leur prix s’échelonne de 499 à 749 euros.

Côté caractéristiques, ces trois modèles partagent un certain nombre de points communs. Il y a tout d’abord le même système de pliage. Il suffit de débloquer la colonne de direction via un levier classique, pour que le crochet situé sur le guidon se fixe sur un autre crochet au niveau du garde-boue.Les réflecteurs et l’éclairage sont eux aussi semblables. Outre leurs points communs, les trio d’Oze se démarquent les uns des autres par leur configuration.

Oze E-Speed Pro

En tête de gamme, l’E-Speed coûte 749,99 €. Bien qu’elle intègre la même batterie que la E-Speed, son moteur se trouve à l’arrière. Ce dernier a une puissance de 500 watts destinée à gravir les pentes. Quant à l’indicateur de vitesse, il se montre également plus performant.

Côté cycle, cette trottinette bénéficie également d’une suspension avant. Une telle configuration a pour conséquence une augmentation du poids total à près de 19 kilos.

E-Speed

Parmi les nouveautés qu’Intersport prévoit de lancer en 2024, la trottinette électrique E-Speed est le modèle intermédiaire, vendu au prix de 599 euros. Elle combine un moteur puissant de 350 watts et une batterie de plus grande capacité. De 374 Wh, elle assure jusqu’à 35 km de distance en une seule charge. En outre, son guidon intègre un tableau de bord convivial.

Oze E-Moove

La Oze E-Moove est le modèle le plus abordable de la gamme. Accessible à 499 euros, elle profite d’un moteur de 300 watts installé sur sa roue avant. Sa batterie d’une capacité de 280 Wh couvre une distance de 25 kilomètres.

Pesant 16 kilos, cette trottinette est loin d’être légère. À la différence de ses consœurs, l’e-Moove ne comporte pas de tableau de bord au guidon.

Notons que l’une de ces nouveautés, Moove, va figurer dans le catalogue de trottinette électrique d’Intersport dès mars 2024. Quant à l’E-Speed et E-Speed Pro, elles vont arriver en janvier 2024.