Voici LA trottinette électrique la plus légère du marché : vous n’en croirez pas vos yeux !

Urban Native a récemment lancé un modèle innovant de trottinette électrique au poids plume. On parle bien sûr de la T9 dont la commercialisation a débuté en mai 2024. Ce véhicule pèse moins de 10 kg et se distingue par son design épuré ainsi que sa légèreté. Avec sa silhouette moderne, la T9 est conçue pour répondre aux besoins des citadins en quête d’une solution de mobilité pratique et élégante.

Une trottinette électrique qui allie poids plume et polyvalence

La T9 représente une avancée significative vers une mobilité propre et silencieuse. Fabriquée en titane haut de gamme, elle affiche un poids de seulement 9,9 kg. En même temps, elle délivre un couple impressionnant de 37 Nm. Son autonomie permet de parcourir jusqu’à 25 km avec une seule charge. Cette prouesse rend la T9 idéale pour les déplacements quotidiens. La conception compacte et la possibilité de la plier verticalement facilitent son transport, peu importe l’endroit.

Cette trottinette au poids plume résiste à diverses conditions de conduite, y compris sur des routes mouillées ou en pente. Grâce à son application mobile, les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres de leurs trottinettes électriques. D’autant plus qu’elle est compatible avec divers accessoires de vélo. En plus de sa robustesse, la T9 est facile à réparer. Conçue et assemblée en Europe, la T9 reflète l’engagement d’Urban Native pour une mobilité moderne et respectueuse de la planète.

La T9 d’Urban Native, une conception raffinée et performante

Outre son poids plume, cette trottinette électrique se démarque des modèles traditionnels grâce à plusieurs caractéristiques techniques. Citons avant tout son système de freinage, qui combine hydraulique et électronique. Il garantit une sécurité optimale et un contrôle accru.

De plus, la nouvelle forme de la planche, associée à des matériaux de qualité, offre un look audacieux. Ceci augmente également l’adhérence et le contrôle. Avec une architecture de cadre optimisée et une roue arrière plus grande, la trottinette électrique T9 et son poids plume assurent une agilité inégalée sur les routes urbaines. De plus, deux garde-boues la protègent des intempéries, et une béquille ajoute une touche de praticité à ce modèle.

Julien Vaney, fondateur d’Urban Native, souligne l’engagement de l’entreprise envers une mobilité simple et élégante. Il décrit la T9 comme un exemple de sophistication qui transforme les trajets quotidiens en moments de plaisir. Avec ce modèle, la marque entend offrir aux citadins une alternative aux moyens de transport classiques.

