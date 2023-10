À seulement 10 kg, voici la trottinette électrique la plus légère du marché

L’Urban Native T9, cette trottinette électrique légère made in France, se démarque par sa roue avant plus large, et un poids ultra léger. Ce modèle pourrait bien devenir la référence pour les citadins à la pointe des tendances.

Il est vrai que les trottinettes électriques fleurissent. Toutefois, face à la concurrence acharnée que se livrent les grandes marques, leur design reste assez conventionnel. Alors, quand il s’agit de trouver des modèles plus ambitieux, il faut parfois s’en remettre à des start-ups. En France, l’Urban Native T9 s’impose comme un modèle original et performant. Imaginée par Julien Vaney, cette start-up entend aborder le monde des trottinettes électriques sous un angle différent.

La T9, une trottinette électrique légère et performante

Le marché français des trottinettes explose avec près de 2,5 millions de trotteurs en 2022, soit 500 000 de plus qu’en 2021. Face à ce contexte très favorable, Urban Native affirme sa volonté de révolutionner le mode de transport urbain en lançant la T9.

Elle ne pèse que 10 kilos seulement, ce qui en fait l’une des trottinettes électriques les plus légères disponibles sur le marché. Elle bénéficie des technologies les plus avancées et utilise les matériaux dérivés de l’industrie du vélo pour la concevoir et la fabriquer. En effet, la T9 se compose de titane Grade 9. Gage de solidité, de flexibilité maîtrisée, il s’agit d’un alliage composé de 2,5% de vanadium et d’aluminium. La start-up joue apparemment la carte de la durabilité, étant donné que les trottinettes acquises en 2023 sont garanties pendant 5 ans.

Bien que la fourche et le guidon soient plutôt classiques, sa fourche s’inspire du modèle Lefty. En effet, cette « micro mobilité » se passe de plateau. Son tube central accueille deux petites plateformes qui accueillent les pieds.

Pour plier cet engin, il suffit de la décaler sur le côté droit pour la mettre à la verticale, ou la transporter par le tube central.

Victime de la mode

En fait, outre sa légèreté, cette trottinette électrique ne manque pas de surprendre le public. En effet, elle arbore un look sobre et des roues de 12 et de 8 pouces à l’arrière. Une fois pliée, la T9 mesure 1,2 m seulement.

Dotée d’un moteur puissant de 1500W ainsi que d’une batterie d’une capacité de 400Wh, la T9 se targue d’une autonomie de 35 km. À la différence des autres modèles, le moteur et la batterie se trouvent dans le tube central et non dans la roue arrière.

Elle garantit une vitesse de 0 à 5 m en 2 secondes seulement. Côté charge, elle ne prend que 4 heures pour un chargement complet et 1 h 30 pour un chargement à 50 %. Si vous êtes tenté par ce joli jouet métallique, il faut débourser une somme de 3.300 euros.