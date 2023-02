Découvrez ces vêtements intelligents qui vous aident à vous habiller

L’habillement peut être une action contraignante pour de nombreuses personnes. Pola Demianiuk entend changer cela avec sa collection de vêtements intelligents, Soft Assembly.

Dans la création de mode ou le stylisme, le processus créatif se focalise d’abord sur la partie esthétique avant de penser au fonctionnel. Afin de valider son diplôme de styliste de la Swedish School of Textiles de l’université de Borås, Pola Demianiuk a choisi de faire l’inverse. La jeune styliste propose une autre vision de l’habillement avec ses vêtements intelligents.

Inverser le rapport entre l’homme et le vêtement

L’habillement est un rituel incontournable de notre quotidien. On choisit les vêtements que l’on va porter avant d’aller au travail le matin ou de rejoindre des amis à une soirée. Que le choix soit facile ou difficile, l’habillement se révèle souvent plus compliqué. Un pantalon ne se ferme plus, parce que l’on a pris du poids. Mettre le vêtement se transforme alors en exercice physique éprouvant.

Dans l’habillement, les vêtements restent statiques. C’est leur porteur qui doit effectuer les mouvements nécessaires pour s’habiller. Cet état des choses a ainsi poussé Demianiuk a pensé autrement la relation entre le porteur et les vêtements. La styliste a conçu une approche inédite qui échange les rôles. Le porteur reste statique, tandis que les vêtements effectuent les gestes.

La robotique molle à la base des vêtements intelligents

Des conduits pneumatiques animent les vêtements intelligents de Pola Demianiuk.

Les travaux de Demianiuk ont ainsi abouti sur Soft Assembly. La collection ne propose que des vêtements qui se placent correctement – et de manière automatique – sur le porteur. À titre d’exemple, une robe dans une position initiale déployée se referme – en actionnant une commande – pour bien couvrir le corps.

Les vêtements intelligents de Demianiuk sont le résultat de la rencontre improbable entre deux sciences distinctes : la robotique molle et le stylisme. La robotique molle est une branche de la robotique qui œuvre à reproduire les mouvements naturels des organismes vivants. Les pièces de Soft Assembly comportent ainsi des éléments pneumatiques permettant le mouvement des vêtements.

Faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite

Soft Assembly inclut pour l’heure un costume, un pantalon, un gilet à capuche et une robe. La collection propose aussi une doudoune. Soulignons que ce type de vêtement convient parfaitement au système pneumatique imaginé par la styliste de la Swedish School of Textiles. Les pièces de la collection ont en commun une doublure qui dissimule le mécanisme de mouvements automatiques.

Les vêtements intelligents en sont encore à leurs balbutiements. Les modèles de Demianiuk sont fonctionnels et confortables à l’utilisation. Néanmoins, il y a de la marge pour améliorer le concept et proposer des habits intelligents au grand public. Cette prouesse technique intéresse particulièrement les personnes à mobilité réduite. L’habillement peut être un processus pénible pour celles-ci. Elles ont souvent besoin d’aide pour s’habiller. Des vêtements qui se mettent en place eux-mêmes peuvent rendre ces personnes plus autonomes.