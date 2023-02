Un logiciel de facturation en ligne pour un photographe professionnel

Un logiciel de facturation certifié est obligatoire pour les petites entreprises assujetties à la TVA. Ce n’est toutefois pas une simple obligation. Cela offre de nombreux avantages.

Avec la dématérialisation, les divers outils de fonctionnement des entreprises ont progressivement revêtu cet aspect immatériel. Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises se sont migrés vers l’adoption d’une telle approche. Les logiciels deviennent des outils à part entière dans toute activité professionnelle, la photographie en l’occurrence. Les responsables recourent à ce qu’on appelle logiciel de facturation pour automatiser les tâches relatives aux transactions. De nombreux fournisseurs de ce type de logiciels, jlogiciels par exemple, disposent aujourd’hui de logiciels certifiés.

Qu’est-ce qu’un logiciel de facturation ?

On l’a dit, jlogiciels.fr est l’un des fournisseurs de logiciels de facturation en ligne. Mais avant de voir le site jlogiciels.fr et de bénéficier de son arsenal de logiciels professionnels, on vous invite d’abord à connaître ce qu’est un logiciel de facturation.

Avant cela, il convient d’apporter une lumière sur le terme « facturation ». Si on sait ce que le mot « facture » signifie, le terme « facturation » va pourtant au-delà de cela. Ce dernier rassemble toutes les tâches se rapportant à la vente, allant de la prospection au suivi des transactions.

De la sorte, on peut définir le logiciel de facturation comme un outil de gestion visant à rendre automatique les tâches relatives aux ventes. Cela englobe l’établissement de devis et de factures, la livraison, le suivi des paiements, la politique de relance des clients, etc. Un tel outil compte parmi les armes secrètes des propriétaires de sites de e-commerce.

Il existe deux types de logiciels de facturation : les logiciels SaaS et On premise. Lorsqu’un logiciel de ce genre est directement installé sur les ordinateurs, on dit qu’il s’agit du logiciel « On premise ». Il est très stable mais ne permet pas à un accès à distance. En revanche, le logiciel SaaS s’utilise grâce à Internet, ce sont les logiciels de facturation en ligne tels que nous les connaissons aujourd’hui. Plus innovant par rapport à l’autre type, son utilisation est plus facile.

Dans quelle mesure un logiciel de facturation en ligne est fiable ?

En général, on dit qu’un logiciel de facturation en ligne est bon dans la mesure où celui-ci remplit les conditions stipulées par la loi. Remplir ces conditions édictées par la loi permet à un logiciel d’être inaltérable et sécurisé. Mais il existe aussi d’autres conditions à obéir à savoir les conditions de conservation et les conditions d’archivage des informations. L’archivage servira lorsque l’administration procède au contrôle de l’entreprise.

Toutefois, la certification est la seule manière de garantir la fiabilité d’un logiciel de facturation en ligne. Bien entendu, ce n’est pas une obligation pour toutes les entreprises. Ce sont uniquement celles qui n’ont pas de clients 100% professionnels qui sont obligés de les utiliser. Encore faut-il qu’elles soient avant tout assujetties à la TVA.

Dans l’Hexagone, le nombre d’organismes accrédités pour certifier un logiciel de facturation se limite à deux jusqu’ici. Il s’agit de LNE et AFNOR, celui qui a délivré la certification des jlogiciels par exemple. Certains logiciels sont auto-certifiés par leur fabricant, mais ce n’est pas totalement fiable.

Avantages d’un logiciel certifié de facturation pour un photographe professionnel

Le photographe, bien qu’il œuvre dans le domaine professionnel, figure sans doute dans la liste de ceux qui doivent utiliser un logiciel certifié. Par conséquent, il figure parmi ceux qui ont le devoir d’opter pour un logiciel de facturation certifié. Comme on l’a mentionné plus haut, ce n’est pas qu’une simple obligation, l’utilisation de logiciel certifié offre de nombreux atouts à savoir :

Le gain de temps

Le travail d’un photographe l’oblige à se déplacer de temps en temps. Il peut visiter des sites historiques ou se rendre à des événements spécifiques. Avec un logiciel de facturation en ligne certifié, il peut accéder à la gestion de toutes les opérations relatives à son activité depuis n’importe où et n’importe quand. Il peut alors établir un nouveau devis ou suivre l’état de paiement de ses clients depuis son ordinateur portable ou même un appareil nomade (smartphone, tablette).

Aucune mise à jour requise

Quand un logiciel ne requiert pas d’installation sur l’appareil, il peut facilement fonctionner sans encombre. En plus, il n’y a pas de mise à jour à faire. C’est un autre atout quand on travaille à des heures et des endroits disparates. Ce qui confirme la nécessité d’utiliser un logiciel de facturation conforme.

Une sécurité assurée pour les données

Quand le logiciel n’est pas installé sur l’ordinateur, les données n’y sont pas non plus conservées. Si un photographe professionnel choisit un logiciel de facturation en ligne, les fichiers en rapport avec cet outil sont minutieusement sauvegardés sur un serveur. De ce fait, lorsque le matériel est endommagé, les données restent intactes.

Une conformité à la réglementation en vigueur

Comme toute entreprise, le photographe professionnel est tenu de se conformer à la loi. Il doit alors être en mesure de prouver que le logiciel de facturation en ligne qu’il utilise est certifié. Cela va garantir sa conformité vis-à-vis de la réglementation. Il faut noter que l’incapacité à prouver la certification de son logiciel de facturation est condamnée d’une amende de 7500 €. Le code général des impôts l’a clairement stipulé.