Une trottinette électrique prend feu, blessant 2 mineurs : faut-il s’inquiéter ? 

Dans un hôtel de Saint-Cyr-l’École, dans les Yvelines, une trottinette électrique en cours de chargement a pris feu ce mardi 4 juillet 2023. Résultat, 2 mineurs ont été gravement blessés.

En effet, les trottinettes électriques risquent de prendre feu. D’ailleurs, ce cas survenu dans les Yvelines n’est pas rare. Dernièrement, de nombreux titres de presse ont signalé des incendies et des explosions de deux-roues électriques, notamment en Isère, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, ou encore en Seine-Maritime. Une erreur de manipulation ou un équipement défectueux en sont la cause. Faut-il s’inquiéter ?

Une trottinette électrique prenant feu blesse 2 mineurs isolé

À 10 heures environ, un incendie a été signalé dans un hôtel, le Pavillon de l’Aéro, qui avait été réquisitionné pour héberger les mineurs isolés. Au premier étage de l’établissement, une trottinette électrique en charge prend feu, provoquant ainsi une explosion. Ce drame a blessé deux jeunes isolés.

Bilan, deux jeunes isolés ont été gravement blessés. Le premier, âgé de 14 ans, a été évacué à Paris à l’hôpital Trousseau. Quant à celui de 17 ans, son état étant très critique, il a été transféré par hélicoptère à Bordeaux. En outre, 3 autres victimes ont été placées en urgence et transportées à Versailles, à la clinique André Mignot. Pour information, le bâtiment abritait environ 20 personnes.

En ce qui concerne les dégâts matériels, la toiture de l’immeuble a été en grande partie ravagée. Sur place, 60 sapeurs-pompiers sont intervenus, accompagnés de 2 grandes échelles et de 6 véhicules. Selon le parquet de Versailles, une enquête portant sur les causes des blessures graves est engagée

Pourquoi le véhicule a pris feu ?

Tout véhicule doté d’une batterie au lithium-ion peut prendre feu, qu’il s’agisse d’un scooter, d’une moto, d’un vélo ou même d’une trottinette. En fait, les batteries lithium-ion ont tendance à s’enflammer si elles sont surchargées ou endommagées. En effet, si cette micromobilité tombe ou est impliquée dans une collision, elle risque d’endommager les éléments li-ion de la batterie. Cette détérioration peut à son tour provoquer un court-circuit interne de la cellule.

Une décharge excessive de la batterie engendre la formation de dendrites, la décomposition de l’électrolyte et la dissolution des métaux, autant de recettes pour des courts-circuits.

Il arrive qu’une fausse manipulation du chargeur puisse être à l’origine d’un incendie. Souvent, les utilisateurs rechargent leur engin sur une prise multiple, provoquant ainsi des courts-circuits.

Pour éviter tout risque d’incendie, il faut prendre certaines mesures de précaution quand on recharge sa trottinette. Il faut toujours se servir du chargeur original et veiller à ce qu’il ne soit pas endommagé. Dès que la batterie est pleine, il faut la débrancher. Plus encore, il faut laisser la trottinette électrique refroidir avant de la recharger.

Dans notre article réparation d’une trottinette électrique : comment s’y prendre ? Vous trouverez des conseils pour éviter que cet engin prenne feu.