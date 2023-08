Ultra-compacte, cette trottinette électrique pliable ne sacrifie pas l’autonomie

Pure Electric a dévoilé l’Advance Flex, une trottinette électrique pliable au design ultra-compact. Cette nouvelle gamme peut être pliée à une fraction de sa taille en 5 étapes et convient aux trajets du dernier kilomètre.

Les trottinettes électriques ont très peu changé depuis leur apparition. Elles sont toutes dotées de deux petites roues, d’un plateau plat et d’un guidon droit qui se replie pour être facilement transporté. Pure Electric rompt cette tradition en lançant une trottinette électrique ultra-compacte. Pour cette société britannique, l’Advance Flex inaugure une nouvelle ère pour les e-scooters avec un design avant-gardiste.

Advance Flex : qu’est-ce qui le différencie des autres ?

Tout d’abord, l’Advance Flex a une conception de pliage de type Brompton. Son pliage en 5 étapes rend cette trottinette électrique ultra-compacte à transporter lorsqu’elle n’est pas utilisée. Le guidon bénéficie d’une conception de pliage télescopique. En outre, la charnière principale et celle située au-dessus de la roue avant permettent de se plier encore plus pour obtenir une forme compacte. De fait, il devient facile de le ranger sous un bureau ou même dans le coffre de votre voiture.

La plupart des trottinettes électriques ont une plateforme mince qui vous oblige à vous tenir debout avec un pied devant et un pied derrière. Toutefois, l’Advance Flex change la donne avec deux repose-pieds dédiés qui vous donnent une position naturelle avec les pieds côte à côte. Vous vous sentez plus confiant pendant que vous conduisez et vous avez beaucoup plus de contrôle.

À noter que ces repose-pieds sont les deux derniers éléments de pliage. La béquille Advance Flex permet de maintenir la position verticale de l’engin, même lorsqu’il est plié.

Une trottinette ultra-compacte avec une autonomie de 40 km

L’Advance Flex remplit la noble mission d’être une solution de transport électrique sans compromis. Outre le fait d’être pliable, portable, confortable, l’Advance Flex est aussi une trottinette électrique puissante. Elle forme une solution de transport électrique sans compromis. Son moteur offre une puissance de pointe de 710 W, ce qui lui permet d’atteindre facilement la vitesse maximale certifiée de 25 km/h. De plus, il offre suffisamment de couples pour grimper les côtes.

Ainsi, il est facile de se faufiler sur les routes et les trottoirs pour arriver à destination à l’heure. Et souvent même de dépasser les voitures et les motos.

Une batterie de 36V / 9,5Ah confère à cette trottinette électrique ultra-compacte une autonomie de 40 km. De plus, l’Advance Flex offre un choix de 3 modes de conduite, vous permettant de privilégier la vitesse à l’autonomie. Un phare avant et un phare arrière intégrés vous aident à trouver votre chemin dans l’obscurité. De plus, des indicateurs intégrés dans chaque repose-pieds indiquent la direction que vous prenez. Ce qui permet d’établir l’intention du conducteur et d’éviter les accidents.