Une trottinette électrique hyper-rapide avec un prix qui vous choquera !

OKAI présente une trottinette électrique hyper-rapide : la ES800. Cette dernière est considérée comme beaucoup plus puissante que la plupart des modèles existants.

Alors que l’électrification progresse, des véhicules de toutes sortes, encore inimaginables il y a quelques années, commencent à voir le jour. La trottinette électrique Panther ES800 d’Okai est un parfait exemple de ce propos. En fait, avec l’ES800, Okai a décidé de s’aventurer dans le secteur du tout-terrain. Il s’agit d’une nouvelle génération de scooter électrique optimisée pour la vitesse et la sécurité.

Okai présente la trottinette électrique à 60 km/h

Pour commencer, il convient de souligner qu’Okai n’a pas lésiné pour construire une trottinette tout-terrain, mais qui s’avère tout aussi parfaite pour les citadins.

À cet effet, la ES800 se compose d’un cadre en aluminium. Elle bénéficie d’un cadre pliable qui permet de la ranger dans une voiture ou un camping-car. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c’est la puissance et la vitesse du E800. En effet, cet E scooter peut rouler à une vitesse maximale de 60 km/h. Attention, la vitesse légale en France est de 25 km/h, vous ne pourrez donc y accéder que sur des terrains privés.

Mais comment l’ES800 peut-elle atteindre une vitesse aussi élevée ? En effet, cette trottinette électrique hyper-rapide embarque à l’avant et à l’arrière un moteur d’une puissance maximale de 3.000 W. Il développe en outre un couple maximal de 60 Nm.

Ce moteur coupleux a d’ailleurs été conçu pour faciliter les déplacements du conducteur. Il peut gravir des pentes allant jusqu’à 35 %, et la double suspension devrait assurer une conduite relativement souple tout au long du trajet.

Une trottinette électrique hyper rapide, mais lourde

Bien que l’Okai ES800 soit ultra puissante, elle nécessite beaucoup d’énergie pour se propulser à grande vitesse. Cela dit, il convient de noter que cette trottinette électrique tout terrain s’équipe d’une énorme batterie de 19,2 Ah fonctionnant à 52 V. Si elle offre jusqu’à 50 km d’autonomie, elle ajoute également un poids considérable à l’engin.

En effet, la société n’a pas annoncé que cet Escooter était « 30% plus lourd que la plupart des trottinettes électriques ». Si cela permet une conduite souple et stable sur tous les terrains en ville, il faut rester dans la rue, car sauter les trottoirs n’est pas chose aisée avec un tel poids.

Le poids mis à part, la E800 impressionne par ses performances et ses niveaux de puissance. Pour améliorer les capacités tout-terrain, des roues plus grandes et une suspension à grand débattement se combinent pour offrir de meilleures performances tout-terrain sur un large éventail de terrains.

En ce qui concerne le reste du Panther, Okai a accordé une attention particulière à la sécurité. Après tout, cette machine est destinée à rouler dans des endroits plutôt difficiles. Les phares, les feux arrière et même les clignotants sont en place, un marche pied plus grand que la moyenne assure la stabilité, et un écran intégré vous aide à suivre l’autonomie.