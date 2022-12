Atomi Alpha : la trottinette électrique la plus sûre au monde !

Découvrez l’Alpha, le dernier né de la marque Atomi en matière de trottinette électrique. Plus sûre, elle s’adaptera à chaque personnalité afin de faciliter les déplacements au quotidien.

La marque de trottinette électrique Atomi vient de présenter son nouveau véhicule phare : l’Alpha, la trottinette électrique la plus sûre au monde ! Contrairement à ses concurrents, la marque a misé sur un modèle adapté à tous les besoins dans l’optique d’assurer la sécurité de ses utilisateurs.

Bien plus que des clignotants !

Nous pouvons retrouver sur le marché des modèles de trottinettes électriques équipés de phares à LED, de feux de freinage et de catadioptres réfléchissants. Seulement, Atomi propose d’autres éléments qui vont au-delà des clignotants avec sa trottinette électrique. L’Alpha bénéficie d’une série de lumières personnalisables, ce qui est parfait pour les sorties de nuit. Vous pouvez les modifier via l’application Atomi avec un large choix de couleurs et de motifs pour une touche de fantaisie. Vous pouvez allumer et éteindre les clignotants grâce aux interrupteurs qui se trouvent sur le guidon, tout comme dans une voiture.

Une sécurité optimale

Avec l’Apha, vous aurez l’esprit tranquille lorsque vous sortez de chez vous. En effet, cette trottinette électrique d’Atomi bénéficie de serrures sécurisées. Vous disposez d’un verrou virtuel intégré à l’application mais aussi d’un verrou à combinaison physique. Un câble fin en acier vous sera fourni. Vous pourrez facilement l’enrouler facilement autour de la porte-vélo intégrée. L’indispensable pour mieux protéger votre trottinette partout où vous vous trouvez !

D’autres caractéristiques techniques à savoir

Un moteur de 650 W alimente cette nouvelle trottinette électrique de la marque Atomi. Sa vitesse maximale est de 30 km/h et son autonomie maximale est de 40 km. Cette trottinette électrique est dotée de pneus anti-crevaison pouvant supporter jusqu’à 125 Kg de charge. Gardez un œil sur votre vitesse et le jus restant de votre batterie grâce à l’Alpha bénéficie d’un écran LED situé sur son guidon. Il peut être conduit sur n’importe quel type de terrain.

Les premières Alpha sont disponibles dans deux couleurs, notamment le Zinc White et le Pine Green. Ils coûtent 649,99 dollars et sortira uniquement sur marché américain, pour le moment. Le responsable de la marque a affirmé que l’expédition pour l’étranger se fera bientôt comme le rapporte nos confrères de chez TechRadar.