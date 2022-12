Netflix : top des films de Noël à regarder en streaming cette fin d’année

Découvrez le top des films de Noël à regarder en streaming sur Netflix cette année. De quoi vous faire redécouvrir la magie de Noël en famille !

Après avoir passé les fêtes en confinement durant les deux dernières années, c’est l’occasion de les passer en famille. Vous avez la déco, les guimauves et le chocolat chaud ? Il ne reste plus qu’à trouver le bon film pour profiter de la douceur de Noël. La rédaction vous a concocté une liste des films de Noël disponibles sur Netflix à regarder absolument cette année.

1. Noël tombe à pic

Mettant en scène Lindsay Lohan dans la peau d’une jeune et riche héritière d’un groupe hôtelier de luxe, Noël tombe à pic (Falling for Christmas) est un parfait remake des films traditionnels de Noël sur Netflix. Devenue amnésique après son accident de ski, elle fut accueillie par un homme charmant et modeste en compagnie de sa fille dans leur chalet quelques jours avant Noël. Cette dernière découvrira que ce qu’elle a vécu au cours des derniers jours est à l’opposé de son univers rempli de caprice. Et comme tout bon film de Noël sur Netflix, l’amour sera dans l’air !

2. Christmas With You

Afin de trouver l’inspiration pour créer son tube de Noël, une pop star n’hésite pas réaliser le vœu d’un de ses fans. Elle décide de se rendre dans un coin perdu du pays mais les périodes de Noël lui ont réservé une grande surprise. Mêlant drame à petite dose, diversité ethnique à sa juste place et des chansons qui réchauffent le cœur, ce film de Noël diffusé sur Netflix sort des grands classiques. Côté romance, il ne manquera pas de vous faire pleurer. Faites un vœu, c’est Noël !

3. The Noel Diary

Envie de vous souffler un peu pendant les fêtes ? The Noel Diary saura vous apporter une note de douceur tout en jouant avec vos émotions. Ce film de Noël sur Netflix raconte l’histoire d’un écrivain en passe de devenir célèbre qui rentre dans sa ville natale. Il s’y rende pour régler la succession de sa mère. Mais à sa grande surprise, il découvre un journal intime qui contient bien plus de secrets qu’il ne le pense avec l’amour à la clé.

4. Notre Noël à la Ferme

Il vient de perdre sa femme et il doit s’occuper seul de ses enfants. En même temps, il a appris qu’il est l’hériter d’une ferme familiale. Comme si ce n’est pas suffisant, tout lui tombe sur la tête pendant la période de Noël. Ce film de Noël sur Netflix nous enseigne l’importance des liens familiaux et du soutien mutuel. Il nous fait comprendre que face à l’adversité, notre famille et notre seul refuge. Mélangeant drame, comédie, romance et chansons de Noël, ce film vous embarquera sur des montagnes russes d’émotions. Alors, prenez place et n’oubliez pas vos mouchoirs !

