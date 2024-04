Top 7 des accessoires pour voiture Tesla Model S

Les accessoires pour voiture Tesla sont les plus plébiscités du marché. Découvrez notre sélection des 7 meilleurs accessoires pour la Model S.

L'achat d'accessoires permet de personnaliser une voiture, mais aussi de la protéger des saletés et incidents divers. Aujourd'hui, les accessoires pour voitures Tesla abondent le marché. La liste est longue, mais ici, on va se limiter à vous en donner quelques-uns qui sont destinés à la Model S. Là encore, il y a un embarras du choix. De la sorte, on a sélectionné les 7 meilleurs accessoires pour faciliter votre prochaine décision d'achat. Sans plus attendre, voici notre top 7 :

Tapis 3D : un des meilleurs accessoires pour voiture Tesla Model S Plaid & LR 2021 +

Pour commencer notre top 7, voici un tapis 3D qui s'adapte parfaitement à un Model S Plaid & LR 2021 +. Sa conception en plastique inodore offre un confort d'utilisation. En plus, ce merveilleux accessoire a été fabriqué à l'aide d'un thermoformage. Ses dimensions s'adaptent parfaitement à un tel modèle.

Il est composé de trois couchesayant un revêtement imperméable. A l'arrière, il y a un revêtement scratch qui lui procure un système antidérapant. Si votre voiture se conduit avec un volant à gauche, celui-ci est fait pour vous.

Protection bas de caisse : un ajout de couche protectrice

Protégez votre bas de caisse avec ce mini rocker. En effet, ces petits accessoires pour voiture Tesla Model S ajoutent une couche de protection supplémentaire à votre véhicule. Il s'agit de mini kit transparent facile à installer qui permet d'éviter toutes sortes de dommages.

Il protège votre voiture des débris et des roches pendant vos petites aventures dans la brousse. Par ailleurs, comme pour la plupart des accessoires pour voiture Tesla, celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux.

Housse de voiture : pour protéger l'extérieur de votre Model S

En optant pour cette magnifique housse pour extérieur, vous protégez votre Tesla Model S contre les éventuels incidents météorologiques. Fabriquée à l'aide de polyuréthane thermoplastique comme couche intermédiaire, elle revêt de deux couches extérieures en polyester tissé. Ce qui offre une grande résistance à l'eau.

La housse présente également des ouvertures de recharge qui permettent de raccorder la prise. Celles-ci assurent en même temps la libre circulation de l'air pendant la charge. Elle est aussi livrée avec un sac de rangement.

Pare-soleil : pour un toit panoramique agréable

Ce pare-soleil pour toit panoramique est fabriqué à l'aide d'un tissu maillé ultra léger. Sa structure rigide et pliable permet de bloquer jusqu'à un tiers de la transmission lumineuse. Livré avec des clips, il s'installe facilement sur le toit panoramique depuis l'intérieur.

Pour le transport, pas de souci, il suffit de le mettre dans sa pochette de rangement. A noter toutefois que ce lot d'accessoires est compatible uniquement si vous disposez d'une voiture Tesla Model S 2022 +.

Jantes Zero-G 20 pouces avec pneus : roulez sans stress sur votre piste de course

Comme l'hiver est parti, adoptez des jantes Zero-G pour votre Model S. Si vous êtes un pilote de courses, n'hésitez pas à utiliser ces jantes sur votre piste préférée. Spécialement conçus pour courir sur piste, ils vous offriront les performances attendues chez une Tesla.

Effectivement, les jantes Zero-G sont d'excellents accessoires pour les pneus d'une voiture Tesla Model S. Ils se marient très bien avec des pneus Goodyear Supercar 3R. Avec ces jantes, votre voiture pourra facilement optimiser son parcours et afficher de bien meilleurs résultats.

Protection PPF feux arrière : pour préserver les feux arrière d'une Model S 2022 +

Transparente ou teintée, ce film de protection pour feux arrière permet d'ajouter une couche de protection à vos feux arrière. Il a été conçu à l'aide d'une matière résistante Avery Supreme PPF.

L'avantage avec ce film protecteur est qu'il ne bloque pas l'évaporation de la condensation. Ce qui fournit un surplus de décoration à vos feux arrière tout en les protégeant.

Coques rétroviseurs en carbone : des accessoires irrésistibles pour voiture Tesla Model S LR & Plaid 2022 +

Donnez un coup de neuf à vos rétroviseurs avec ces coques en carbone. En effet, le carbone est un matériau présentant de nombreux avantages. Tout d'abord, parce qu'il présente une forte résistance aux chocs. Ce qui renforce la stabilité et la sécurité de la surface couverte.

Par ailleurs, le carbone résiste davantage à la corrosion et aux vibrations. De plus, il se dilate moins sous une forte chaleur. Ce qui accroît la sécurité, mais aussi ajoute un peu de modernité à vos rétroviseurs.