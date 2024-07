« A Complete Unknown » : Bob Dylan sera joué par Timothée Chalamet

La première bande-annonce de « A Complete Unknown », le biopic très attendu de Bob Dylan, met en vedette l'acteur Timothée Chalamet. Ce film, dirigé par James Mangold, célèbre pour son travail sur « Walk the Line », retrace l'ascension fulgurante du musicien dans le New York des années 60.

Timothée Chalamet, star de « Dune » et « Call Me by Your Name », s'est métamorphosé en Bob Dylan pour ce drame destiné aux récompenses. Prévu pour une sortie aux États-Unis en décembre et au Royaume-Uni en janvier, « A Complete Unknown » débute avec l'arrivée de Dylan à New York en 1961 et se termine 72 heures après le festival folk de Newport en 1965.

Mangold a confié à Rolling Stone qu'il est particulièrement intéressé par l'impact de Dylan sur son entourage autant que par le personnage lui-même.

Le film présente un casting impressionnant avec Monica Barbaro, star de « Top Gun: Maverick », dans le rôle de Joan Baez, Edward Norton en Pete Seeger et Boyd Holbrook en Johnny Cash. Elle Fanning incarne Suze Rotolo, l'artiste qui a eu une influence majeure sur Dylan à cette époque. Mangold décrit ce film comme une « pièce d'ensemble forte« , où chaque acteur apporte une contribution essentielle.

La préparation de Chalamet

Pour se préparer à ce rôle exigeant, Chalamet a fait appel à l'équipe qui a aidé son co-vedette de « Dune: Part Two« , Austin Butler, à se transformer en Elvis. Il a déclaré à GQ avoir pris conscience de la nécessité de s'investir pleinement en observant l'engagement de Butler.

Son coach vocal, Eric Vetro, a travaillé avec lui pour capturer l'essence de la voix de Dylan, sans chercher à en faire une simple imitation. Selon Vetro, Chalamet insuffle une nouvelle vie à cette voix emblématique.

Une performance éblouissante

Selon Mangold, Chalamet a livré une performance exceptionnelle. Il a reconnu en lui un véritable talent pour développer des personnages complexes. « Je suis beaucoup plus intéressé par l'impact que cette personne a eu sur les autres …« , a-t-il déclaré à Rolling Stone.

Selon lui, les bandes annonces ou les photos ne peuvent pleinement saisir cette transformation remarquable. Ce biopic vient enrichir la liste des acteurs ayant incarné Dylan à l'écran, aux côtés de Cate Blanchett et Heath Ledger dans le film non conventionnel de Todd Haynes, « I'm Not There » (2007).

Une ascension continue

Chalamet, fort du succès au box-office de « Dune: Part Two« , a récemment signé pour jouer dans « Marty Supreme ». Il incarnera le joueur de ping-pong Marty Reisman dans ce film dirigé par Josh Safdie. Sa performance dans « A Complete Unknown » est exceptionnelle et lui vaut une nomination aux Oscars du meilleur acteur.

« A Complete Unknown » promet d'être un incontournable pour les amateurs de cinéma et de musique. Sous la direction de James Mangold et grâce à la performance de Timothée Chalamet, ce biopic s'annonce comme un incontournable.

Les fans attendent avec impatience de voir comment Chalamet incarne le légendaire chanteur. Les performances promises dans « A Complete Unknown » devraient marquer durablement le paysage cinématographique. Ce film s'impose d'ores et déjà comme un événement incontournable de l'année.

