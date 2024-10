Tikino lance un projecteur HD éducatif pour enfants

Après plusieurs mois de développement et une écoute attentive des retours utilisateurs, Tikino annonce une nouvelle version de son projecteur immersif. Disponible en précommande dès le 17 octobre 2024, cette mise à jour promet une expérience enrichie et plus accessible pour les familles.

Un projecteur pensé pour les enfants, au service de l’éducation

Depuis son lancement en 2022, le projecteur Tikino a su séduire les foyers puisqu’il constitue une alternative aux écrans électroniques. Imaginé par trois entrepreneuses – Laurène Altmayer, Aliénor Bouvier-Lewi et Thiphaine Le Roy – Tikino vise à offrir une immersion douce et ludique grâce à une projection murale ou au plafond. Cette nouvelle version conserve les fondamentaux du produit : une ergonomie adaptée aux enfants, l’absence de lumière bleue pour préserver les yeux, et des contenus animés à un rythme lent afin d’éviter toute surstimulation. « Le projecteur Tikino n’est pas qu’un jouet : il est une passerelle entre la culture et l’éducation« , souligne l’équipe à l’origine du projet.

Plus de magie avec des améliorations techniques

Avec une résolution améliorée en HD 720p, Tikino garantit désormais une meilleure qualité d’image pour savourer pleinement les illustrations poétiques et éducatives. Je trouve que l’atout de cette version est la réduction de la distance minimale de projection à 85 cm. Cela rend l’appareil plus adaptable aux petits espaces tels que des cabanes ou des chambres mansardées.

Le projecteur intègre aussi une connectivité wifi améliorée (2,4 GHz et 5 GHz). Cela accélère les téléchargements et les mises à jour des contenus. Dès l’achat, les familles auront accès à des nouveautés telles que Les Fables de La Fontaine et J’apprends l’anglais avec Cat&Mouse. Cela renforce l’offre éducative. Une batterie optionnelle sera également disponible dans les semaines suivant le lancement, pour une utilisation encore plus flexible. Enfin, le design a été repensé pour faciliter la distribution en magasin, avec un emballage plus compact et un format réduit du projecteur.

Une expérience unique pour les enfants de 3 à 10 ans

Tikino se distingue par la combinaison de la projection visuelle et la narration éducative. Je trouve cette approche rare sur le marché des boîtes à histoires. Chaque mois, le catalogue s’enrichit de nouveaux contenus créés en collaboration avec des maisons d’édition. Citons entre autres Bayard Jeunesse, Milan ou Didier Jeunesse. Il y a aussi des producteurs comme Les films du Nord et Little KMBO.

Depuis son origine, ce projecteur s’impose comme un compagnon privilégié des enfants entre 3 et 10 ans. Il favorise le partage familial et propose une alternative saine aux écrans. Avec cette nouvelle version, Tikino ambitionne de poursuivre son expansion et de renforcer sa place au sein des foyers à la recherche d’un divertissement éducatif et responsable. Cette nouvelle version marque aussi une volonté de rendre le produit plus abordable. Tikino sera vendu au prix de 169,90 €, contre 199,90 € pour la version précédente. Les précommandes sont ouvertes sur le site officiel, avec une livraison prévue pour fin novembre.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

