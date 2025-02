Créer et animer une marque média : les technologies qui changent la donne

L’essor des nouvelles technologies a complètement changé la manière dont les marques médias interagissent avec leur audience. De l’intelligence artificielle aux réseaux sociaux, les entreprises ont désormais des outils puissants pour créer, personnaliser et diffuser du contenu. Découvrez ici comment ces technologies transforment le secteur de la marque média.

Les réseaux sociaux, des piliers pour votre stratégie de marque

Une entreprise qui souhaite booster sa marque média devrait beaucoup plus investir dans les plateformes sociales. En fait, ces dernières proposent une interaction directe avec les audiences et permettent une personnalisation du contenu.

Alors, comment utiliser les réseaux sociaux pour mieux animer et créer votre marque média ? Vous pouvez utiliser par exemple Instagram et TikTok pour générer des contenus à la fois courts et engageants.

Vous pouvez également exploiter LinkedIn pour les médias professionnels et les leaders d’opinion. Par ailleurs, l’intégration des outils de messagerie comme WhatsApp Business pour une communication plus proche du public se révèle être aussi une solution pratique.

Un marketing de contenu innovant grâce à l’intelligence artificielle

La technologie d’intelligence artificielle permet d’automatiser et d’optimiser la création de contenu. Il existe actuellement plusieurs outils comme ChatGPT, Midjourney et Jasper AI qui permettent aux marques de produire des articles, vidéos et même des visuels sur mesure.

En effet, ces outils peuvent vous aider à générer automatiquement des textes pour vos blogs et vos réseaux sociaux. Votre marque média pourrait aussi en profiter pour recommander des contenus basée sur les préférences des utilisateurs.

De nombreux chatbots IA peuvent aussi assister votre marque pour créer des vidéos et des images. Parmi les plateformes qui permettent de générer des images IA, on peut citer Midjourney, DALL-E, etc.

La mise en place de ces stratégies est beaucoup plus difficile que ce l’on pense. C’est pour cette raison qu’il est important de trouver la bonne technique. Néanmoins, si vous pensez que vous n’avez pas le temps et les connaissances nécessaires pour mettre en place cette technologie, vous pouvez faire appel à un professionnel.

Vous pouvez travailler en étroite collaboration avec une agence IA et digitale comme Initia. Elle offre plusieurs services qui vous permettent de tirer la meilleure partie de la technologie. Initia vous accompagne dans plusieurs domaines grâce à son expertise en stratégie digitale, en optimisation SEO, en réseaux sociaux, en UX/UI, en content marketing, en audits numériques et en web design. De plus, elle offre également des formations en IA.

Animer votre marque média avec des médias interactifs et du contenu enrichi

Engager plus d’interactivité peut réellement booster l’engagement de votre public. L’utilisation de vidéos interactives, de podcasts et d’expériences immersives (AR/VR) permet de capter l’attention des utilisateurs et d’améliorer leur expérience.

Actuellement, les tendances sont de publier des vidéos interactives sur YouTube et Instagram. Vous pouvez également proposer des publicités immersives avec la réalité augmentée comme les filtres Snapchat et Instagram. Sinon, vous pouvez aussi offrir des expériences gamifiées sur les plateformes digitales.

Créer une marque média grâce aux technologies mobiles

Aujourd’hui, la consommation de contenu se fait de plus en plus sur mobile. Pour créer et animer votre marque média de manière efficace, vous devez adapter vos stratégies pour répondre aux besoins des utilisateurs.

De nombreuses entreprises ont déjà réussi ces initiatives mobiles dont The New York Times ou Brut grâce à leurs applications mobiles dédiées. Pour pouvoir engager les utilisateurs en temps réel, vous pouvez très bien aussi utiliser des notifications push.

Enfin, il est possible d’adopter des stratégies de micro-contenus adaptées aux écrans mobiles.

Ne pas négliger l’analyse de données et des algorithmes

Savez-vous que l’exploitation des données est aussi une solution très pratique pour votre marque média. Elle permet entre autres à vos marques d’affiner leur communication et de cibler plus efficacement votre audience.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser quelques outils clés comme Google Analytics qui vous permet d’analyser des comportements utilisateurs sur les sites web. Vous pouvez aussi vous tourner vers les CRM et les CDP (Customer Data Platform) pour la centralisation des données pour une personnalisation avancée.

