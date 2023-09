Test Teufel Airy Sports : Des écouteurs sans fil destinés aux sportifs

La gamme d’écouteurs sans fil pour le sport de la marque Teufel s’est enrichie. Ce produit haut de gamme est le dernier modèle d’écouteur Bluetooth de la marque existant sur le marché. C’est un produit qui promet beaucoup ! Nous avons fait le test de Teufel Airy Sports pour vous.

L’écouteur Airy Sports est développé par Teufel, une marque allemande célèbre. Elle s’est fait connaître sur le marché grâce à des barres de son (https://technplay.com/test-teufel-boomster/), des systèmes Home Cinéma haut de gamme, des ensembles stéréo pour les audiophiles ou encore des enceintes connectées. Peu de temps après, la marque a enrichi sa gamme de produits avec les écouteurs auriculaires True Wireless. C’est un écouteur à destination des utilisateurs exigeant en matière de son. Découvrez ici notre test du Teufel Airy Sports et de quoi ils sont capables pour 150 € sur le site de l’entreprise.

Test Teufel Airy Sports : Présentation du produit

Caractéristiques techniques Dimensions des écouteurs : taille unique

Poids par écouteur : 16.4 g

Dimensions de l’étui de charge : 9,4 x 3,6 x 7,1 cm

Poids de l’étui de charge : 71 g

Couleur : noir

Prix : 150 € ( sur le site de la marque)

Teufel Airy Sports est un écouteur sans fil conçu spécialement pour la pratique du sport. Ce modèle vous permettra de rythmer votre course ou encore le sport en salle avec de la bonne musique. C’est donc l’un des incontournables pour les sportifs à la recherche d’un bon son.

Test Teufel Airy Sports : un packaging écologique

Lors de notre test, on a constaté que le packaging de ce modèle Airy sports de Teufel ressemble à celui des autres produits de cette marque allemande. Il est livré dans une boîte écologique moderne et design sur laquelle on trouve uniquement les caractéristiques et les spécificités du produit. On trouve aussi sur l’étui le nom de la marque.

A l’instar des autres produits de la marque Teufel, on trouve à l’intérieur de la boîte les manuels de sécurité et d’utilisation rapide, le câble USB pour charger l’écouteur, le flyer informant les différentes gammes de produits de la marque.

Lors de notre test du Teufel Airy Sports, on a quand même constaté un petit changement. On retrouve 3 jeux de patins en caoutchouc. Ils sont rangés avec soin dans leur étui avec bien évidemment les écouteurs.

Le plus avec ce modèle, c’est qu’il est possible de choisir entre 4 tailles d’embouts. Vous pouvez opter pour une taille XS, S, M et L en fonction de la cavité de vos oreilles. C’est donc un plus à ne pas négliger pour notre confort au quotidien.

Un étui beaucoup plus fonctionnel

Pendant le test du Teufel Airy Sports, nous avons remarqué que l’étui de ces écouteurs ne sert pas uniquement à les ranger. On peut très bien s’en servir pour charger les écouteurs. Un point qui différencie cette boîte par rapport aux autres emballages qu’on a l’habitude de voir.

Il est de forme arrondie imitant un pain de savon. Il n’est pas encombrant et facile à transporter. En effet, l’étui est conçu avec du plastique qui lui confère une légèreté inégalée.

L’un de ses grands avantages est ses dimensions assez importantes. Cela assure une batterie beaucoup plus grande de 5000mAh qui peut recharger jusqu’à 3 fois les écouteurs. Ces derniers promettent ainsi en moyenne 30 heures de lectures totales.

Notre test du Teufel Airy Sports a révélé que l’une des innovations apportées par ce boîtier de Teufel est le fait qu’il est possible de charger avec un câble USB Type C. Il permet de charger jusqu’à 16 heures les écouteurs. Ceux-ci resteront ainsi en sécurité dans le boîtier.

Ce modèle possède également un indicateur de batterie LED. C’est très pratique pour connaître le niveau de batterie. Un incontournable pour déterminer quand est-ce que vous devez brancher les écouteurs afin de les recharger. La LED rouge clignote assez lentement pour indiquer que la batterie est entre 10 à 20%. Par ailleurs, le clignotement devient plus rapide si le niveau de batterie est presque à plat, c’est-à-dire à moins de 10%.

Test Teufel Airy Sports : une qualité sonore irréprochable

Lors du test de Teufel Airy Sports, on a constaté que l’un des plus grands atouts de ces écouteurs est le son qu’ils émettent. Ils produisent un son impressionnant. Plus précisément, une qualité sonore à la fois détaillée et complète. On constate aussi le parfait équilibre entre les fréquences.

Ils proposent des basses courtes et ardentes, mais encore avec des médiums bruts et incolores. Les sons aigus sont par ailleurs légers et pétillants. Cela confère aux musiques ou encore aux podcasts plus de vitalité et d’intérêt.

Les écouteurs offrent une réduction de bruit unique. Ils n’émettent aucun bruit, vous permettant ainsi d’avoir une tranquillité d’esprit au moment de l’écoute. Ces modèles possèdent une fonctionnalité qui isole de manière passive les auditeurs du bruit ambiant. De plus, ils sont dotés de mode ANC ou mode de suppression active du bruit du casque qui qui chasse quasiment tous les sons venant du monde extérieur.

Ils embarquent aussi d’excellent micro. On peut très bien aussi utiliser ce produit pour recevoir des appels ou pour faire des mémos vocaux grâce à son microphone de qualité. Il est capable de transmettre la parole du fait que le microphone dispose d’une technologie de suppression du bruit.

Le test du Teufel Airy sports True Wireless a également montré qu’ils possèdent des certifications qui assurent un excellent usage dans des conditions assez particulières. On peut très bien l’utiliser sous la pluie ou encore dans des endroits pleins de boue ou de poussière.

La qualité du son est excellente. Il a de quoi séduire les audiophiles ou encore les utilisateurs occasionnels, car il renvoie un son parfaitement équilibré. C’est pour cette raison que ce modèle d’écouteurs Bluetooth Airy Sports chromé Teufel est parfait pour écouter de la musique ou pratiquer du sport à l’extérieur ou sur la route.

Caractéristiques spécifiques et connectivité

Pour ce qui est de l’électronique, ces écouteurs embarquent différentes entrées et sorties. Le Test de Teufel Airy Sports a révélé que la connexion Bluetooth est assez stable et fiable. On a relevé aussi que la connexion entre les appareils est rapide, car le produit est équipé d’un système de couplage rapide intégrée. On peut très bien aussi utiliser les écouteurs tout en déplaçant grâce à sa portée de 10 mètres.

Outre la qualité sonore que le produit propose, il embarque aussi d’autres avantages ultra pratiques. Les oreillettes de ce modèle possèdent de pavés tactiles, un grand avantage pour changer de volume et de musique en toute aisance. C’est aussi le cas pour ce qui est de répondre à des appels.

Il dispose d’un système qui le rend compatible avec d’autres dispositifs comme les commandes vocales. On peut très bien s’en servir pour lire ou arrêter la musique ou encore pour faire fonctionner l’assistant numérique.

Le confort de ces Airy Sports TW est assez surprenant. Leur bord arrondi leur permet de se caler de manière naturelle à l’intérieur des oreilles. Ils affichent un poids de 5g. Ils sont donc encore plus légers que les célèbres Apple AirPods Pro ainsi que la plupart des autres écouteurs de ce genre. Par conséquent, on oublie vite qu’on les a sur leurs écouteurs.

Verdict

Les Airy Sports TWS offrent du son neutre, cohérent et équilibré. C’est donc assez impressionnant pour des écouteurs intra-auriculaires de 120 € en moyenne. La qualité sonore qu’il propose fait de ce modèle un écouteur vraiment intéressant.

L’appareillage Bluetooth assez facile et rapide, notamment le niveau de confort dans les oreilles en font un grand avantage pour le quotidien. Le contrôle tactile est assez correct.

Par contre, l’autonomie et la recharge de la batterie est assez décevante. Les utilisateurs intensifs risquent d’ailleurs de moins l’apprécier. C’est pour cette raison qu’investir dans des écouteurs à 150 € (tarif officiel) n’est pas évident. Néanmoins, il est possible de trouver ce modèle à 100 €, le rendant soudain plus attractif par rapport aux qualités de l’appareil.

Par ailleurs, les basses des écouteurs sont moins profondes, mais cela n’enlève pas le plaisir d’écouter nos morceaux préférés. D’autant plus qu’il est possible d’essayer le produit pendant 8 semaines pour se faire notre propre avis.

Donc, il n’y a pas de problème à essayer le bon son de ces écouteurs avec l’opportunité de retour gratuit.

Qualité sonore irréprochable

Résistance à l’eau et à la poussière

Confort optimal

Commandes tactiles réactives

Autonomie

Prix assez élevé

Temps de charge

Pas de support pour codecs audio de haute résolution

