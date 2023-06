Test de la Polar Ignite 3, une très belle smartwatch finlandaise !

En 2018, la marque finlandaise Polar lance sa série de montres connectées Ignite. Initialement conçues pour faciliter le quotidien des utilisateurs amateurs de fitness, ce sont de beaux appareils. Mais ils réservent toutefois des surprises. Après la sortie de l’Ignite 2, la marque présente maintenant la Polar Ignite 3 dont un test a été réalisé par nos soins.

La Polar Ignite 3 est une smartwatch ayant un aspect très séduisant sur le papier et en image. Mais après avoir enduré quelques épreuves, il semble que ce dispositif mérite l’appellation de milieu de gamme donné par de nombreux autres testeurs. Voici notamment ce qu’il en est.

Présentation de l’Ignite 3 de Polar

Caractéristiques techniques Dimensions: 43 x 43 x 9.5 mm

Poids: 37g

Boîtier/cadre: Plastique/acier inoxydable

Écran: Verre Gorilla AMOLED 416 x 416 px

Autonomie de la batterie: 120 heures (30 heures GPS)

Connexion: Bluetooth

Étanchéité: 3ATM

Polar Adulte unisexe Montre de Fitness, Cuivre Brun, S-L Écran tactile AMOLED haute rés...

Suivi holistique du sommeil et...

Suivi optique avancé de la FC ...

Coaching sportif et applicatio... 329.90 € Voir l'offre

De prime abord, la Polar Ignite 3 est une montre connectée « lifestyle ». Mais c’est en la sortant de son emballage qu’il s’avère qu’il s’agit réellement d’une création réalisée toute en finesse. Son design est plutôt féminin, même si c’est un modèle unisexe. Tout dépend de la manière de la porter au poignet.

Son cadran est circulaire et ses bords sont joliment arrondis. Quant à sa couronne digitale, elle est très discrète. Ce qui donne de l’allure à l’ensemble de l’appareil. Disponible en Night Black, Purple Dusk, Greige Sand et en Brown Copper, elle peut répondre à tous les goûts. Et en plus de la smartwatch, nous avons également reçu un câble de charge ainsi qu’un petit manuel multilingue permettant de comprendre comment la configurer.

Synchronisation

Comme pour toutes les smartwatch, il est nécessaire de coupler l’Ignite 3 avec un smartphone afin qu’elle fonctionne. Il est important de préciser que cette opération ne peut être réalisée qu’en employant l’application Polar Flow. C’est l’application officielle de la marque et elle est disponible sous Android et iOS.

Polar Flow est bien conçu. Une fois que l’Ignite 3 et le smartphone ont été associés, vous avez officiellement accès aux différentes applications de cette smartwatch. Il faut un certain temps et un peu d’entraînement afin de s’habituer à l’usage des fonctionnalités de cette montre connectée. Mais c’est jouable. Le maniement de la Polar Ignite 3 n’est pas aussi complexe qu’il n’y paraît au vu du test que nous lui avons fait subir.

Une montre de fitness et bien-être

Cette montre connectée de la gamme Ignite présente de nombreux atouts pouvant séduire les amateurs de fitness. Dotée de la fonction FitSpark, elle comporte 150 exercices sportifs ainsi que des programmes d’entraînement. Elle est donc parfaitement en mesure de relever votre fréquence cardiaque et d’autres constantes lors de séances de sport rythmées. Même si quelques problèmes de ralentissement ont été notés lors de notre test de la Polar Ignite 3. Et le coach vocal dont elle est aussi pourvue vous aidera à gérer vos actions en temps réel en transmettant les indications via des écouteurs connectés à la montre en Bluetooth.

Manipulation lors d’une séance de sport

Les amateurs de cross-training ou d’exercices polyvalents auront cependant quelques difficultés lors du démarrage d’une séance en ayant une Polar Ignite au poignet. La raison de ce désagrément est simple. Il faut procéder par étape afin de récolter des données sur ses propres performances.

Cela implique qu’il faut la manipuler manuellement afin d’avoir les informations voulues. Et cela réduit le temps de concentration d’un sportif. Au lieu d’exécuter une série d’exercices comme il se doit, il doit sans cesse réajuster les données prélevées par sa Polar Ignite 3.

Or, ce n’est pas pratique. Lors de l’accomplissement d’un exercice, il est plus utile d’avoir un accès rapide à des commandes simples d’utilisation. Plutôt que d’avoir trop de manipulations à faire sur le cadran de la smartwatch, même si les données qu’elle fournit sont effectivement précises.

Un bel écran Amoled

Les atouts de la Polar Ignite 3 sont donc concentrés dans son boîtier. Les modèles antérieurs étaient déjà pourvus d’un bel écran LCD tactile de 1,2″ (240 x 240 px). Mais là, l’écran Amoled de 1,28 » dispose d’une bien meilleure définition de 416 x 416 px. Grâce à cela, la montre connectée peut rester en mode «always on ».

Même si cela divise le niveau de la batterie par deux, cela permet à son porteur de ne pas toujours tourner le poignet pour réveiller l’écran. De plus, comme il s’agit d’une smartwatch, son capteur de luminosité est capable de moduler l’intensité lumineuse de l’écran. Ainsi, il est visible en étant en plein soleil et la montre est aussi dotée d’un mode nuit qui ne gêne pas la vision si vous vous endormez avec. Sa luminosité ne ruinera pas votre sommeil, nous avons d’ailleurs fait le test de cette fonction de la Polar Ignite 3.

Un bon outil pour le sommeil et la récupération

Comme c’est en passant une bonne nuit de repos qu’une personne arrive à construire ses prochaines 24h, il est conseillé de comprendre comment se déroulent vos nuits. Et en ce sens, la Polar Ignite 3 est une bonne montre connectée, car elle est pourvue de la fonction SleepWise. Elle permet d’avoir des informations sur le nombre d’heures durant lesquelles son porteur dort. Et elle note son rythme circadien interne (processus biologiques sur une journée).

Ensuite, ces données peuvent servir à perfectionner votre routine de coucher, car c’est en tenant compte de sa qualité de sommeil qu’il est possible d’avoir un bon niveau d’énergie tous les matins. La Polar Ignite 3 est donc un bon outil. Même si la montre a plus de mal à distinguer le sommeil paradoxal du sommeil léger.

Sinon, son application Nightly Recharge est une fonction qui est également très utile, car elle mesure automatiquement votre niveau de récupération pendant la nuit. Grâce à cela, nous avons pu atteindre les objectifs de remise en forme que nous nous sommes fixés en utilisant la Polar Ignite 3 lors de ce test.

Les fonctions oubliées de la Polar Ignite 3

Par contre, cette belle smartwatch finlandaise présente quelques oublis qui auraient pu être intéressants d’avoir sur un appareil de ce calibre. La fonction paiement sans contact n’est par exemple pas présente sur cette tocante digitale. Pourtant, il serait utile de l’avoir à portée de main. En effet, de nombreuses personnes ne veulent souvent rien emporter d’autre que leur montre connectée avec elles.

Entre autres, il n’y a aucun moyen de répondre aux appels en utilisant une Ignite 3 de Polar, et pendant notre test, nous avons aussi constaté qu’il est impossible d’envoyer des SMS depuis la montre, mais seulement en recevoir. Pour profiter pleinement de cette montre connectée, il faut toujours emporter son téléphone avec soi. C’est notamment le cas pour accéder plus rapidement à la playlist de musique. Il est en effet à préciser que l’espace interne de stockage de la Polar Ignite 3 est limité.

Une très bonne autonomie

Malgré tout cela, sur le front de l’autonomie, l’Ignite 3 de Polar se défend bien après notre test. La batterie de 220 mAh intégrée peut durer jusqu’à 5 jours. Mais cela est vrai si vous n’utilisez pas le GPS en permanence ou d’autres fonctions énergivores. Parmi celles-ci il y a par exemple le fait d’écouter de la musique tous les jours via la smartwatch ou le fait de la garder en mode « always on ». Ce mode consomme environ 6 % de batterie par heure.

Comparé aux Apple Watch, elle dispose alors d’une autonomie plus qu’honorable en mode montre connectée. C’est surtout quand le GPS est actif que sa batterie ne tient qu’une trentaine d’heures maximum. Si certains trouvent cela insuffisant, c’est tout de même mieux que le fait de devoir recharger une smartwatch toutes les 24 heures. Et nous avons été heureux de noter lors du test de la Polar Ignite 3 que sa charge soit relativement rapide. Quand le niveau de la batterie est à 5%, il est alors judicieux de la recharger, et elle atteindra les 100% en 1h30.

GPS et étanchéité

Enfin, la Polar Ignite 3 possède un excellent GPS qui permettra à son propriétaire de ne jamais se perdre. En effet, situé dans le boîtier il s’agit en fait d’une puce GPS à double fréquence. Elle permet de localiser facilement le porteur de la smartwatch qu’il soit en milieu urbain ou en forêt. Par rapport aux modèles précédents, celui qui se trouve sur l’Ignite 3 de Polar est amélioré. Et même si vous vous trouvez entre de hauts buildings ou sous une pluie battante, en mode connecté, vous pourrez tout de même vous orienter grâce à cette option.

Par contre, même si cette montre connectée résiste très bien à la pluie, ce modèle n’est pas très étanche pour pouvoir effectuer des sports nautiques avec. Malgré sa solidité apparente, la smartwatch ne dispose que d’une certification WR30 (3 ATM). Et nous avons réellement fait le test en plongeant la Polar Ignite 3 dans un bac d’eau pendant 2 minutes. Au bout de l’expérience, il a fallu attendre qu’elle ne sèche entièrement avant qu’elle ne redémarre correctement.

Verdict

Au final, s’il s’avère qu’emmenez la Polar Ignite 3 nagé n’est pas une option. Mais cette montre connectée reste tout de même un très bel accessoire lifestyle conçu pour le sport en salle ou la course à pied. Très agréable à porter, c’est une smartwatch qui allie parfaitement confort et élégance. Et c’est un produit relativement abordable.

Élégante et stylée

Superbe écran AMOLED et affichages

Bonne autonomie

Suivi du sommeil excellent et ultra complet

Manipulation peu pratique pendant le sport

Absence paiement sans contatct, fonction appel

Gestion des menus

Étanchéité faible

Polar Adulte unisexe Montre de Fitness, Cuivre Brun, S-L Écran tactile AMOLED haute rés...

Suivi holistique du sommeil et...

Suivi optique avancé de la FC ...

Coaching sportif et applicatio... 329.90 € Voir l'offre