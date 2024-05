Test de la Ring Alarm 2ème génération : Est-ce le système de sécurité domestique ultime ?

Face à l'urgence croissante de sécuriser nos foyers, une solution prometteuse est proposée sur le marché : le kit Ring Alarm 2ème génération. Composé de cinq objets connectés, celui-ci semble offrir une surveillance complète, facile à déployer et à un prix abordable. Mais, est-ce vraiment le cas ? Pour le savoir, nous l'avons testée en l'installant nous-même et en la mettant à l'épreuve pendant plusieurs semaines. Notre but est de déterminer si ce système répond véritablement aux exigences contemporaines de sécurité domestique.

Selon l'analyse de certains experts en statistiques, un cambriolage se produirait en France toutes les 90 secondes. La nécessité d'un dispositif de protection fiable devient alors indiscutable. Pourtant, la recherche d'un tel équipement peut souvent entraîner des coûts élevés, avec des installations professionnelles coûteuses souvent assorties d'abonnements onéreux. Ces prix élevés incitent de nombreux foyers à se tourner vers des solutions à monter soi-même. Les alternatives plus économiques et personnalisables sont désormais privilégiées pour préserver la tranquillité d'esprit. La question qui se pose est la suivante : la Ring Alarm 2ème génération est-elle la réponse ultime à ces besoins croissants ? Découvrez les résultats de nos tests pour savoir si ce système est véritablement à la hauteur des attentes en matière de sécurité domestique.

Caractéristiques techniques

Contenu du kit : une base de connexion, un pavé numérique, un détecteur de mouvements, un amplificateur de signal, un capteur de contact

76 m

sans fil

par secteur avec batterie de secours intégrée

par piles pour les capteurs

prise micro-USB

Ethernet ou Wi-Fi

des capteurs ou des claviers Ring, une sirène extérieure, des produits tiers compatibles

La présentation des cinq pièces de la Ring Alarm 2ème génération

La Ring Alarm 2ème génération se compose de cinq pièces essentielles pour assurer la sécurité de votre domicile. D'abord, la base de connexion est au cœur du système. Elle agit comme un hub Z-Wave permettant la communication avec les capteurs et les différents éléments sans fil du dispositif. Équipée d'une sirène intégrée, elle reste opérationnelle même en cas de panne de courant grâce à sa batterie de secours.

Ensuite, le pavé numérique de la marque Ring est plus compact et ergonomique que la version précédente. Il permet de contrôler facilement l'armement et le désarmement de l'alarme, avec des boutons larges pour une utilisation pratique. Puis, les détecteurs de mouvements et d'ouverture sont dotés d'un adhésif double-face et présentent un design élégant. Ils ont pour principale mission de repérer les intrusions et les déplacements dans votre domicile. Alimentés par deux piles AA, ils offrent une installation et un entretien simples. De plus, ils peuvent être configurés pour déclencher l'alarme après un certain délai ou instantanément, selon l'emplacement ou les zones surveillées.

Concernant les capteurs de contact, ils sont dotés de nouvelles puces Z-Wave pour une durée de vie prolongée. Leur rôle est de détecter l'ouverture des portes et des fenêtres. Également plus petits que les modèles précédents, ils peuvent être fixés facilement grâce à leurs tampons adhésifs. De plus, ils sont livrés pré-appariés pour une installation rapide et sans souci.

Enfin, l'amplificateur de portée étend la couverture du réseau Z-Wave. Il garantit une connexion stable même dans les zones éloignées ou à travers des murs épais. Une batterie rechargeable est aussi fournie pour assurer une continuité de service. Ces cinq pièces combinées forment un système de sécurité complet, offrant une tranquillité d'esprit totale pour la protection de votre foyer.

La mise en route de la Ring Alarm 2ème génération

L'installation de la Ring Alarm 2ème génération est une expérience sans tracas grâce à un processus rapide et intuitif. En plus d'être simple et fluide, elle se réalise en quelques minutes seulement. Dès que le kit est déballé, l'application dédiée guide l'utilisateur à travers chaque étape. Elle donne des instructions claires, complétées par des images et des vidéos explicatives. Une caractéristique appréciable est que tous les éléments du dispositif sont déjà pré-connectés à la base dès sa sortie de l'emballage. Elle élimine toute complexité lors de la configuration initiale.

Pendant le processus de mise en route, vous serez invité à créer un code PIN personnel. Il vous permettra une identification sécurisée lorsque vous utiliserez le clavier pour interagir avec le système. Cette mesure renforce la sécurité de votre installation en empêchant l'accès non autorisé. Elle garantit que seules les personnes autorisées peuvent contrôler le dispositif d'alarme. De plus, chaque capteur est équipé d'un adhésif double-face qui simplifie sa mise en place, sans nécessité de perçage. Il peut également être configuré selon vos besoins spécifiques avec l'application dédiée, assurant ainsi une personnalisation optimale du système. Par conséquent, avec la Ring Alarm 2ème génération, la sécurité de votre domicile devient une réalité accessible et instantanée. Elle procure une tranquillité d'esprit totale au quotidien.

L'expérience d'utilisation de la Ring Alarm 2ème génération

La Ring Alarm 2ème génération se distingue par sa remarquable commodité d'emploi. Elle représente une option de sécurité domestique accessible et conviviale pour tous les utilisateurs. Une fois tous les modules installés, la configuration se déroule de manière fluide grâce à l'application dédiée, disponible sur les plateformes iOS et Android. Grâce à des vidéos tutorielles intuitives, chaque étape est clairement expliquée, simplifiant ainsi le processus surtout pour les novices.

La base, connectée au réseau wifi, permet d'ajouter facilement les différents composants du système. Un simple scan du QR Code et quelques réglages dans l'application suffisent pour configurer chaque élément. Après plusieurs mois d'usage dans un foyer de taille moyenne, l'expérience utilisateur s'est avérée sans faille. Les détecteurs de mouvements et de fenêtres ont démontré leur efficacité en signalant toute activité suspecte via des notifications push sur smartphone. Cependant, le nombre élevé d'alertes peut parfois être difficile à gérer pour certaines personnes, nécessitant une vigilance constante.

En cas d'activation de l'alarme, un compte à rebours de 60 secondes est enclenché pour permettre à l'utilisateur de sortir et de fermer son domicile. Bien que pratique, cette durée fixe peut poser problème en cas d'intrusion imprévue, sans possibilité de la modifier depuis l'application. Malgré ce léger inconvénient, la commodité d'emploi et la réactivité du système font de la Ring Alarm 2ème génération un choix sûr et efficace pour garantir la sécurité de votre foyer.

L'application dédiée

L'application Ring est la pièce maîtresse qui orchestre tous les dispositifs de la marque sur une interface unique et intuitive. En plus du système d'alarme, elle permet la configuration d'une gamme variée d'équipements comme les caméras de surveillance, les sonnettes connectées et les luminaires. Dès la page d'accueil, tous les modules du kit sont présentés, offrant à l'utilisateur un aperçu de leur statut individuel. Depuis cette interface principale, il peut activer les différents modes comme : « Désactivé », « À l'intérieur » ou « À l'extérieur ». Il a également la possibilité de consulter l'historique des événements, tels que les activations de l'alarme ou les interruptions de détection de mouvements.

Cependant, malgré la fonctionnalité de désarmement automatique basée sur la localisation du smartphone, celle-ci n'a pas été opérationnelle dans notre expérience quotidienne. Elle nécessite un désarmement manuel via l'application ou le pavé numérique. Néanmoins, les paramètres avancés offrent de nombreuses possibilités, notamment pour la base de connexion, le pavé numérique et le détecteur de mouvements. Ils permettent notamment de :

gérer les autorisations d'accès ;

ajuster le volume de l'alarme ;

programmer des modes automatiques ;

tester la sirène ;

effectuer des mises à jour du matériel.

La sensibilité des détecteurs peut également être réglée pour éviter les déclenchements intempestifs. Bien que les fonctionnalités gratuites suffisent pour la plupart des utilisateurs, l'application encourage à souscrire à un abonnement Ring Protect Plus. Elle permet de bénéficier de possibilités plus étendues telles que la connexion 3G de secours en cas de panne de courant et la surveillance assistée avec des appels d'urgence automatisés.

Le prix de la Ring Alarm 2ème génération

Le kit de démarrage complet de la Ring Alarm 2ème génération est proposé à un prix de 249,99 euros. À titre de rappel, il comprend la base de connexion, le pavé numérique, un détecteur de mouvements, un amplificateur de portée et un capteur de contact. Si vous souhaitez étendre votre système de sécurité, les composants supplémentaires sont disponibles à l'achat individuel. Par exemple, le capteur de contact est proposé à 25,99 euros, tandis que le détecteur de mouvements est vendu à 35,99 euros. Le pavé numérique, qui permet de contrôler facilement le système d'alarme, est disponible à 59,99 euros.

Pour améliorer la portée de votre système, vous pouvez également investir dans l'amplificateur de signal Ring Alarm, avec un coût de 29,99 euros. Enfin, si vous souhaitez une sirène extérieure pour dissuader les intrus, celle-ci est proposée à 79,99 euros. Comparé aux systèmes d'alarme traditionnels, le prix de la Ring Alarm 2ème génération est relativement abordable. Il offre une solution de sécurité fiable à un coût raisonnable.

Ring Alarm 2ème génération Le système de sécurité à la fois fiable et abordable Voir l'offre Verdict La Ring Alarm 2ème génération est facile à installer et assure une sécurité fiable grâce à son intégration Z-Wave, procurant une grande réactivité. Elle permet également un contrôle intuitif via l'application mobile dédiée ou le pavé numérique. Bien qu'elle n'implique pas d'abonnement, son offre de surveillance à distance est limitée. De plus, elle n'intègre pas pleinement d'autres écosystèmes domotiques comme Google Assistant ou IFTTT. Malgré ces points négatifs, la Ring Alarm 2ème génération reste une option solide pour sécuriser votre domicile, garantissant une protection efficace et accessible. Il est toutefois conseillé d'évaluer attentivement le besoin d'un abonnement payant, car ses avantages peuvent ne pas être indispensables pour tous les utilisateurs. On aime Pack complet et adapté pour une surface de 80 m 2

Intégration d'une batterie de secours

Configuration rapide et aisée

Utilisation du protocole Z-Wave à basse consommation, préservant le réseau wifi domestique

Application fournie avec des fonctionnalités riches et pratiques

Sans engagement On aime moins Délai de 60 secondes avant l'activation de la sirène en cas de détection

Pas de désactivation automatique du système, malgré la géolocalisation

Impossibilité d'armer le système lorsque qu'une porte est ouverte

Absence de liaison directe avec les forces de l'ordre pour une intervention rapide en cas d'intrusion

