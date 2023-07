[TEST] Dangbei Neo : rapide, fluide et surtout, une belle image

Dangbei, une des marques chinoises présente depuis peu sur le marché européen, nous propose aujourd’hui un de ses produits les plus récents. Le Neo est un mini projecteur qui accueille l’application officielle de Netflix, ce qui est rare pour les appareils en provenance de l’empire du Milieu. Cela lui suffit-il pour détrôner tous ses concurrents et qu’en est-il réellement de ce qui nous intéresse vraiment, la qualité de l’image. Nous vous donnons notre avis après ces quelques lignes.

Caractéristiques techniques Marque : Dangbei

Modèle : Neo

Catégorie : Mini vidéoprojecteur

Technique d’affichage : DLP

Dimensions : 20 x 15,7 x 10 cm

Poids : 1,38 kg

Connexions : WiFi 2,4 et 5 GHz, Bluetooth 5.0

Résolution standard : 1920×1080 (FullHD)

Lumens ANSI : 540

Durée de vie de la lampe : 30 000 heures

Marchand Promo Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

L’univers du home-cinéma a bien progressé ces quelques dernières années. La résolution de l’image augmente et la qualité avec. Bientôt, les téléviseurs et vidéoprojecteurs proposeront du 8K pour le grand public. Enfin, surtout pour les quelques personnes fortunées qui en auront les moyens. Pour le reste, nous nous contentons encore du Full HD, parfois du 4K. Or, cela convient à tous ceux qui n’ont pas d’exigences particulières, mais veulent simplement un grand écran dans leur salon.

C’est ce qu’ont bien compris certains fabricants chinois qui proposent des appareils abordables et qui permettent néanmoins d’apporter un peu de cinéma chez soi. Le dernier en date s’appelle Dangbei. Il fut un temps où nous nous serions méfié de la qualité de construction de tels produits, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Tout comme son confrère XGIMI, Dangbei parvient à mêler bonnes performances et prix contenus. Le mini projecteur Neo, dernier né du fabricant, ne déroge pas à la règle, tout du moins sur le papier. Voyons à présent dans les détails.

Design et ergonomie

Le Dangbei Neo, en sa qualité de mini projecteur, n’est pas bien grand. Le boîtier ne dépasse pas les vingt centimètres de large, pour environ dix en hauteur. Cela le rend discret, surtout dans sa robe sombre, et permet de l’incorporer dans toutes les pièces, quel que soit le mobilier. Il faut cependant faire attention à ne pas le coincer entre des livres ou des boîtes, à cause des sorties d’aération. En effet, les grilles sur les côtés font en sorte que la chaleur se dissipe. Il est important pour la source lumineuse de ne pas trop chauffer.

Sur la face du dessus, à part le nom de la marque incrustée, nous y trouvons un unique bouton d’alimentation. C’est d’ailleurs le seul bouton que comporte l’appareil. La télécommande est donc nécessaire pour se servir du projecteur. À noter aussi que ce bouton intègre une diode d’un ton bleu pâle qui est allumée en permanence quand le Neo est éteint. Pratique pour l’allumer dans le noir.

À l’arrière, se trouvent les différentes prises pour connecter le projecteur. Nous y comptons la prise d’alimentation, deux entrées USB, une HDMI, une entrée optique pour le son et enfin une entrée ethernet pour relier au réseau Internet par câble. Ces deux dernières sont les bienvenues alors qu’elles sont souvent absentes sur ce type d’appareil. Avec l’essor des plateformes de VOD en streaming, une bonne connexion Internet est exigée. Et l’entrée optique fait plaisir aux amoureux du son équipés. Peut-être aurait-on préféré deux entrées HDMI et une USB plutôt que le contraire. Cela permet d’avoir de l’HDMI pour l’image et pour le son avec par exemple une barre de son branchée en HDMI Arc.

Marchand Promo Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Fonctionnalités

Le premier point que nous avons remarqué en mettant en route le Dangbei Neo est sa rapidité à s’allumer. En quelques secondes à peine, l’écran est allumé et le projecteur prêt à l’emploi. Cet avantage est le fait du choix du système d’exploitation qui ne repose pas sur Android et Google. À la place, l’appareil tourne sous Linux pour une bonne fluidité de l’ensemble. Nous reviendrons sur cet aspect un peu après.

Dans un second temps, nous remarquons la présence du système de refroidissement de la source lumineuse par le léger souffle qu’il produit. Si nous avons pu avoir entre les mains d’autres vidéoprojecteurs de ce gabarit moins bruyants, le volume des décibels ne dépasse ici rien de gênant. Le Neo est ainsi plutôt silencieux et ne trouble pas l’expérience de l’utilisateur.

Une utilisation rapide et fluide

Comme l’allumage, la configuration de l’appareil est rapide. Pas de compte auquel il faut se connecter (outre les plateformes de streaming), le projecteur est prêt à l’emploi tout de suite. Son menu est simple avec de grosses icônes qui sont claires. La seule chose que l’on peut noter est la traduction parfois dans un français approximatif de quelques-unes des fonctions. Mais cela n’empêche pas de comprendre comment tout cela fonctionne.

Comme d’autres projecteurs de ce type, Dangbei a pourvu le Neo de fonctionnalités intelligentes pour adapter l’image à l’endroit où celle-ci est projetée. Cela comprend la mise au point automatique qui donne un rendu le plus souvent bien net. Mais aussi la correction automatique du trapèze qui fait en sorte d’avoir une image non déformée quand l’angle de projection est décalé. Et enfin, l’évitement des obstacles pour ne pas empiéter sur des tableaux, des affiches où tout autre objet se trouvant sur le mur ou l’écran. Ces fonctions intelligentes sont performantes, même si nous avons pu observer quelques ratés, notamment lors de la présence de matière trop brillante sur le mur.

Netflix, Prime Video, YouTube, et puis c’est tout…

Venons-en maintenant à ce que contient le Dangbei Neo, ses applications et ses possibilités. Le constructeur chinois est très fier de proposer Netflix sur son vidéoprojecteur. En effet, cette plateforme de streaming très prisée du public occidental est pourtant très souvent absente des appareils chinois. Leurs querelles avec les Américains les mènent à boycotter certains de leurs produits (pour simplifier) et il faut alors passer par des chemins détournés pour quand même accéder à Netflix. Ici, pas besoin de tout ça, l’application officielle est installée de base. Il y a même un bouton dédié sur la télécommande. C’est d’ailleurs aussi le cas pour Amazon Prime Video et YouTube.

Cependant, comme nous le disions un peu plus haut, le système d’exploitation du Dangbei Neo utilise Linux. Il ne propose donc pas toutes les applications des boutiques d’Android ou d’Apple. Si vous souhaitez ainsi regarder des séries sur Disney+, cela semble compromis. Or, il n’est pas non plus possible de diffuser, ou caster, des vidéos depuis une source externe, comme un téléphone portable ou un PC sur le projecteur. Sauf pour Netflix, Prime Video et Youtube. En revanche, il est possible de cloner l’écran de son téléphone ou PC avec la fonction Mirrorcast. Ce qui peut dépanner dans certaines situations.

Le Neo contient quand même une boutique d’applications, mais la plupart ne sont pas très connues en France. Il faut donc se contenter du trio mentionnés plus haut et de la fonction Mirrorcast.

Qualité de l’image

Du côté technique, et en chiffres, le Dangbei Neo utilise la technologie DLP et une lampe à LED pour la projection. La résolution native est de 1080p, c’est-à-dire du Full HD, pour une taille d’image pouvant atteindre 120 pouces de diagonale, soit environ 3 mètres. Au-delà, la puissance de la lampe n’est plus suffisante pour assurer une image de bonne qualité. La capacité lumineuse de l’ampoule est de 540 lumens et souffre légèrement dans une pièce trop éclairée, ce qui est plutôt normal. Il faut donc privilégier un lieu sombre. Une évidence.

La photo ne rend pas justice à la vraie qualité de l’image.

La qualité de l’image est le point fort de ce projecteur. Elle est nette, dotée d’un bon contraste, détaillée et présente peu de bruit. Les couleurs rendent bien avec des noirs profonds et une qualité globale vraiment satisfaisante. Il est aussi possible de modifier les différents paramètres de l’image dans le menu des options afin de jouer sur la luminosité ou autres critères que l’on retrouve habituellement. Cela permet de configurer l’appareil en fonction du lieu de projection et des appréciations de chacun.

Qualité du son

Le Neo de Dangbei comprend deux haut-parleurs de 6W qui sont disposés l’un à côté de l’autre sur la droite de l’appareil. C’est dommage pour la stéréo et d’une manière générale, il est conseillé de relier le projecteur à un système son externe, mais la qualité du son n’est pas désagréable. Certaines fréquences sont plus mises en valeur que d’autres, ce qui est logique, sans pour autant dénaturer complètement la piste sonore.

Conclusion

Le Dangbei Neo est un projecteur de taille réduite avec une belle image. Simple et rapide d’utilisation, il permet de se plonger sans délai dans ses films et séries préférés sur Netflix, en particulier. En revanche, si le choix de Linux comme OS apporte de la fluidité et de la stabilité, il contraint à un choix restreint d’applications. Cela ne bloque pas tout, puisque la fonction MirrorCast permet de cloner un écran. Avec 30 000 heures d’ampoule disponibles, le Neo promet de bons moments de cinéma chez soi pour un prix tout à fait raisonnable.

Marchand Promo Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Image de bonne qualité

Prises Ethernet et optique

Rapide, fluide, stable

Netflix officiel

Une seule prise HDMI

Système Linux restreignant

Design et ergonomie - 7.5 Fonctionnalités - 7 Qualité de l'image - 8.5 Rapport qualité/prix - 8 7.8 Design et Ergonomie : Compact et léger. On aime les sorties Ethernet et optique. Fonctionnalités : Netflix officiel est installé, mais Linux restreint l'installation d'autres applications. Qualité de l'image : Belle image, nette, avec des couleurs précises et une bonne clarté. Rapport Qualité / Prix : L'une des meilleures images à ce prix-là User Rating: Be the first one !