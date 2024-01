Test du HTC Vive Elite : que vaut ce casque VR ?

Voici le test du HTC Vive Elite, un casque VR haut de gamme qui allie puissance et praticité. Ici, vous découvrirez en quoi ce modèle est exceptionnel.

Le nombre de casques VR continue d’accroître à mesure que les modèles se développent. Parmi les meilleurs sur le marché, la gamme HTC Vive a depuis longtemps prouvé son expertise et ses qualités. La marque lance le HTC Vive XR Elite, un modèle qui cumule d’innombrables qualités.

Caractéristiques techniques Ecran : 3840 x 1920 px

Poids : 625 g

Champ de vision : 110 °

Fréquence d’affichage : 90 Hz

Test du HTC Vive XR Elite : un modèle unique

Le HTC Vive XR Elite se démarque avant tout de ses grands frères avec un design atypique. Il arbore un style compact, léger et facile à transporter. A cela s’ajoute sa fonction modulaire. Ainsi, en retirant la batterie, vous réduisez sa taille et son poids, la transformant ainsi en une lunette noire à effet miroir.

De ce fait, ce casque fait office d’appareil passe-partout. Pour ce qui est du confort, HTC Vive n’a pas non plus lésiné sur les moyens. L’appareil se porte parfaitement et épouse la forme du visage. Toutefois, il est à noter que la forme convertible présente moins d’ergonomie que la forme autonome

Une technologie modulaire intéressante

Comme mentionné précédemment, le HTC Vive XR Elite dispose d’un mode avec batterie et d’un mode sans.

Ainsi, l’expérience utilisateur varie grandement selon la configuration. L’utilisation de la batterie offre au casque une autonomie correcte, mais insuffisante de 2 heures. Insuffisante car une activité gaming verra vite se réduire à une heure et plus pour une utilisation intensive.

En le liant avec le PC adéquat, il est capable de pleinement exprimer sa puissance. Il s’agit notamment de la configuration la plus efficace pour une expérience gaming pure. Toutefois, il est nécessaire d’avoir un PC performant, avec une configuration minimale spécifique. En effet, le PC servira de système de calcul pour la mise en place de l’environnement numérique. Il doit donc être capable de gérer les applications et jeux VR. Au minimum pour utiliser ce casque, il est nécessaire d’avoir un modèle de carte graphique GeForce GTX 1060 6GB ou une Radeon RX 580.

Un système de suivi au top

Le HTC Vive Elite utilise le système de suivi à 6 degrés de libertés.

Cela signifie que l’appareil est capable de détecter les mouvements sur trois axes différents. Plus concrètement, l’utilisateur peut interagir avec son environnement de plusieurs manières différentes. Le premier axe du degré de liberté nous permet d’avancer et reculer dans un environnement numérique, nous permettant d’atteindre un élément précis. Le second axe offre une liberté de déplacement sur les côtés, une réelle nécessité pour les jeux VR avec une vue à la première personne. Enfin, le troisième axe se concentre sur les mouvements d’élévation, permettant au système de reconnaître les mouvements de sauts et d’accroupissement.

Si le tracking pour le corps est impeccable, celui du contrôleur et les mouvements du doigt le sont moins. On a notamment remarqué des difficultés pour le système de suivre précisément les actions effectuées par les contrôleurs. Ainsi, il est difficile d’avoir une précision et un temps de réaction impeccable pour certains jeux VR.

Des performances intéressantes

Possédant un processeur Snapdragon XR2, ce casque est capable de faire tourner l’ensemble des jeux et applications exclusivement VR disponible sur les plateformes.

Il s’agit notamment du processeur le plus utilisé pour les casques VR haut de gamme. Son taux de rafraîchissement à une fréquence de 90 Hz se ressent également lors de l’utilisation. En effet, les applications ne présentent généralement aucune forme de latence ni de bugs, et ce, même en utilisation prolongée. Ce casque profite également de 12 GB de RAM, idéale pour gérer une liste assez importante de fonctionnalités. A cela s’ajoutent les 128 GB de mémoire interne.

Lors du test du HTC Vive Elite, nous avons notamment pu voir que le casque était capable de contenir plusieurs jeux et applications volumineux, sans pour autant puiser dans ses derniers retranchements. Toutefois, c’est au niveau de l’autonomie que l’appareil montre des faiblesses. Pour les mises à jour, là encore il n’y a rien à craindre, car ce modèle profite d’une connectivité Wifi 6 + 6E1, vous permettant de trouver et télécharger rapidement les fonctionnalités nécessaires.

En termes d’offres, ce casque ne profite malheureusement pas d’un catalogue d’applications et de jeux aussi riches que les autres modèles. Néanmoins, vous pourrez tout de même y trouver des applications pour le sport, divers jeux en réalité virtuelle et mixtes ainsi que des fonctionnalités pour le voyage numérique.

Différentes fonctionnalités compatibles

Comme nous l’avons précédemment dit, ce modèle de casque ne dispose pas d’un catalogue de jeux et d’applications aussi bien fournis que certains modèles.

Néanmoins, lors du test du HTC Vive Elite, nous avons pu nous rendre compte de certains titres intéressants. Nous pouvons notamment mentionner le jeu Hyper Dash, un titre gratuit et fun. Il s’agit d’un jeu de tir multijoueur compétitif en arène fermé. Il y a également The Last Clockwinder, un jeu de réflexion et d’automatisation avec un style graphique qui passe rarement inaperçu.

Pour le sport, il y Les Mills Bodycombat , une application de fitness complète qui s’inspire de mouvements d’arts martiaux. Les amoureux de voyage peuvent notamment profiter de Nature Treks VR disponible sur la plateforme Steam. Une invitation à découvrir la faune et la flore d’une nouvelle manière.

Expériences VR, RM et AR

Le casque HTC Vive XR Elite a la capacité d’offrir plusieurs expériences de réalité.

S’il y a la réalité virtuelle, il y a également la réalité mixte ou RM. Il s’agit d’un système qui combine à la fois la réalité virtuelle et l’environnement réel pour proposer une expérience unique. Il est également possible de profiter de la technologie de la réalité alternée ou RA avec ce casque. Un processus qui permet de mettre en place des éléments numériques dans un environnement totalement réel. Différent de la VR et de la RM, la RA est généralement utilisée pour des activités ludiques telles que des jeux en grand espace ou pour le sport à domicile. A savoir que les casques qui proposent la RA sont encore très rares, du fait que cela nécessite des caméras externes supplémentaires pour appréhender l’environnement réel.

Ainsi, si le casque ne dispose pas d’un catalogue élargi de contenus VR, il compense avec d’autres possibilités d’expérimentation de la réalité numérique.

Test du HTC Vive XR Elite : un système sonore immersif

Lors du test du HTC Vive XR Elite, nous avons été surpris de la qualité sonore du casque.

Ce dernier dispose de deux haut-parleurs au niveau des bras latéraux, avec la présence de boutons de réglage de volume du côté droit. Elles délivrent un son spatial ambiant assez fort pour en profiter correctement, sans pour autant déconnecter l’utilisateur du monde réel. Avec l’absence de prise jack, il n’est pas possible d’y placer un casque audio ou des écouteurs. Toutefois, la diffusion sonore du casque est assez puissante pour s’en passer. En effet, l’expérience film, séries et musiques a été suffisamment agréable avec un bon rendu. Pour les plus exigeants, il est possible de connecter un équipement par Bluetooth. Cela permet notamment de disposer d’un équipement spécifiquement adapté pour l’audio.

Système modulaire

Performances élevées

Casque ergonomique

Réalité Mixte

Prix élevé

Mode lunette moins confortable

Catalogue d’applications limité

