Vos casques Bluetooth vont produire un son nettement meilleur avec cette technologie !

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil qui alimente les connexions de données entre des milliards d’appareils. Avec l’essor de l’IoT (Internet des Objets), la demande de solutions sans fil efficaces pour la transmission de données est devenue plus importante. Il est désormais essentiel de disposer de solutions sans fil fiables et performantes pour répondre à ces besoins.

Ainsi, le Bluetooth SIG (Special Interest Group), l’organisation responsable du développement continu de la technologie Bluetooth, a organisé une présentation via Vimeo. Cela a eu lieu le 2 mai 2023 afin de partager les derniers développements et les projets en cours pour améliorer Bluetooth.

Une conférence qui changera tout !

Cette présentation avait pour but de discuter des futurs changements de la technologie Bluetooth. Notamment pour améliorer les capacités audios. Les casques Bluetooth offrent un son meilleur grâce à ces changements.

Chuck Sabin, directeur principal du développement de marché du Bluetooth SIG, a animé cette présentation de 30 minutes. Il a débuté sa présentation en discutant du nombre d’appareils Bluetooth sur différents marchés. Il a ensuite expliqué les avantages de Bluetooth LE Audio, y compris une meilleure qualité sonore et des fonctionnalités futures comme la diffusion audio Auracast. En fin de compte, il a offert un aperçu complet de cette nouvelle technologie.

Les futurs changements de la technologie Bluetooth

Vers la fin de sa présentation, Chuck Sabin a révélé que deux projets étaient en cours de développement pour améliorer la capacité de Bluetooth. Les projets ont pour but de permettre à cette technologie de prendre en charge des scénarios à haute bande passante. Cela permettra aux casques Bluetooth d’offrir un son de meilleure qualité.

Projet 1 : Doublement du débit de données

Le premier projet est censé plus que doubler le débit de données de Bluetooth LE. Cela le portera à quatre à six mégabits, voire jusqu’à huit mégabits. Cela dépendra de la façon dont la spécification est définie.

Ces chiffres sont très significatifs, car ils permettront une transmission audio lossless de qualité CD sur les écouteurs et les écouteurs sans fil Bluetooth. De plus, cela ne nécessitera pas de codec ou de matériel spécial.

Actuellement, la seule façon d’obtenir de la qualité CD lossless via Bluetooth est d’utiliser l’équipement compatible Snapdragon Sound de Qualcomm. Cela nécessite également l’utilisation du codec aptX Lossless. Cependant, cela nécessite une liaison sans fil très fiable.

L’augmentation proposée du débit de données de Bluetooth LE serait suffisante pour un audio lossless hi-res jusqu’à 24 bits / 96 kHz. Cela nécessite 4,6 mégabits par seconde (Mbps). Elle serait également suffisante pour de la vidéo en définition standard (entre 3 et 4 Mbps).

Projet 2 : Extension de Bluetooth dans la bande de fréquences 6 GHz

Le deuxième projet en cours concerne l’extension de Bluetooth dans la bande de fréquences 6 GHz. Cette extension peut prendre en charge des débits de données plus rapides, ce qui signifie que les casques Bluetooth offrent un son meilleur.

L’utilisation de la bande 5 GHz améliore la vitesse de votre Wi-Fi. Ainsi, vous pouvez constater une différence de performance notable par rapport à la bande 2,4 GHz. Récemment, le Wi-Fi a étendu sa bande de fréquences à 6 GHz avec le lancement de routeurs et de dispositifs Wi-Fi 6E.

Sabin a rapidement ajouté que ces améliorations de la bande passante de Bluetooth ne sont pas conçues pour concurrencer le Wi-Fi. Toutefois, il est clair que l’écart entre les deux technologies sans fil commence à se réduire. L’augmentation de la bande passante pourrait faire de Bluetooth une option viable pour les utilisateurs. Surtout pour ceux ayant besoin d’une connexion sans fil plus rapide et plus stable. Cela est particulièrement utile pour les activités nécessitant une grande bande passante.