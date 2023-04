Le premier casque audio Wifi Lossless fout la honte à Sonos !

Longtemps annoncé chez Sonos, le premier casque audio sans fil wifi lossless est enfin là. Une sortie gênante pour le constructeur américain qui n’en est pas le créateur.

L’audio lossless ou sans perte deviendra la référence dans un futur proche. Mais pour l’heure, celui-ci n’est encore qu’à son balbutiement. Le premier casque audio lossless HED Unity est ainsi une avancée considérable. On s’attendait à ce que celle-ci soit la réalisation des grands noms du secteur, comme Apple et notamment Sonos. Mais celle-ci est la percée d’une petite startup suisse.

Pourquoi une honte pour Sonos ?

Sonos travaillerait sur un casque haut de gamme avec la connectivité wifi et l’audio sans perte. Cette rumeur a hanté le constructeur américain d’équipements audio pendant plus de quatre années. Le PDG de la marque est ensuite monté au créneau en février 2022. Il a indiqué que son entreprise se concentrait sur ses propres produits et qu’un casque audio lossless n’était pas en développement. Cette intervention a eu pour effet de calmer les rumeurs.

Le défi technologique était trop relevé pour Sonos. Le constructeur pensait probablement qu’un tel type de casque audio était irréalisable. Le HED Unity vient aujourd’hui prouver le contraire.

Le premier casque audio lossless est une création de HED Technologies

Le casque HED Unity délivre des performances exceptionnelles.

Le casque audio lossless HED Unity est une création de la startup suisse HED Technologies. À noter que le nom est pratiquement inconnu dans le milieu. Le casque est en mesure de réaliser ce que même les meilleurs produits du même genre sur le marché ne peuvent pas faire. Le modèle n’a rien à envier aux appareils de la concurrence, notamment le WH-1000XM4 de Sony ou les AirPods Max d’Apple.

Le casque de HED Technologies propose l’audio lossless en évitant les limites de la connectivité Bluetooth. Son fonctionnement repose sur le réseau wifi de son utilisateur. Ce dernier peut alors profiter d’un streaming audio à haute résolution jusqu’à 24 bits/96 kHz. Aucun autre écouteur ou casque sans fil sur le marché n’est en capacité de faire cela.

Un bijou technologique à plus de 2 000 dollars

Le casque HED Unity fonctionne sur une plage de fréquence de 20 Hz à 22 kHz. À noter que ces valeurs sont au-dessus de ce que l’oreille humaine peut entendre. Lorsque le dispositif n’est pas connecté à un réseau wifi, celui-ci passe en mode Bluetooth 5.3. En revanche, le casque prend uniquement en charge les codecs SBC et AAC. D’autre part, celui-ci ne supporte pas l’aptX ou l’aptX Adaptive. HED Technologies annonce également une autonomie de 80 heures pour son premier casque audio wifi lossless.

Le casque Unity propose évidemment la suppression active du bruit. Ce système d’isolation phonique repose sur un réseau de 12 microphones. 4 unités prennent en charge la suppression active du bruit, tandis que les 8 autres forment des faisceaux pour la neutralisation du bruit de fond. À noter que HED Technologies propose son casque révolutionnaire à 2 199 dollars.