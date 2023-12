L’intégration de Streamlabs à X : une nouvelle ère du streaming

Streamlabs Desktop est un logiciel gratuit et open source qui permet aux utilisateurs de diffuser sur Twitch, YouTube et Facebook. Avec des fonctionnalités étendues, dont la diffusion depuis plusieurs sources, l’ajout d’overlays et d’alertes visuelles, ainsi que le contrôle via des raccourcis clavier ou des commandes vocales, Streamlabs continue d’élever la barre de l’expérience de streaming en direct.

Le partenariat pionnier entre Streamlabs et X

Dans une avancée majeure, Streamlabs annonce une nouvelle fonctionnalité en collaboration avec X (anciennement Twitter). Cette intégration permet aux streamers d’effectuer des diffusions en direct simplement en utilisant leurs identifiants X. Cela élimine ainsi la nécessité de clés de streaming.

Cette alliance prometteuse offre aux créateurs de contenu une opportunité inédite de produire des streams en direct de haute qualité sans effort. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter à Streamlabs Desktop et à l’application mobile Streamlabs de manière transparente. Cela simplifie considérablement l’expérience d’utilisation.

Élargissez votre audience

La fonction Multistream de Streamlabs, désormais compatible avec X, permet aux streamers d’atteindre simultanément des audiences sur X, Twitch, YouTube, TikTok, et d’autres grandes plateformes. Cette innovation notoire ouvre de nouvelles perspectives pour les streamers désireux de toucher des publics divers tout en simplifiant la gestion de leurs diffusions.

Voici un petit guide :

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.