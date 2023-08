SPLACH Mukuta, cette trottinette électrique révolutionne la mobilité urbaine

Dans un monde où la durabilité et la multifonctionnalité règnent en maître, la SPLACH Mukuta transcende les limites des trottinettes électriques classiques. Cette dernière mélange une technologie de pointe et de design polyvalent.

L’innovateur californien SPLACH est fier de dévoiler sa dernière création, la SPLACH Mukuta. Cette trottinette électrique dispose d’une banque d’énergie amovible et de performances exceptionnelles. Elle s’apprête à redéfinir les modes de déplacement en ville et les aventures hors réseau.

SPLACH Mukuta, cette trottinette électrique change les règles de jeu sur la recharge des batteries

La SPLACH Mukuta se distingue par une caractéristique révolutionnaire : une banque d’énergie amovible qui se transforme en source d’énergie. Au-delà de son rôle de compagnon fiable sur les routes, cet e-scooter peut servir de générateur puissant. Elle fournit de l’énergie à l’intérieur comme à l’extérieur. La portabilité de la batterie permet de relayer l’énergie sans interruption. Non seulement pour le scooter lui-même, mais aussi pour toute une série d’appareils. Cette innovation fait du SPLACH Mukuta un outil essentiel pour les expériences de vie moderne hors réseau.

Sous l’apparence élégante du SPLACH Mukuta se cache un ensemble de performances impressionnant. Alimentée par une batterie robuste de 748 W, Mukuta offre une autonomie impressionnante de 70 km en une seule charge. Mais les capacités de la batterie ne s’arrêtent pas là – elle peut charger un iPhone ou un Macbook. Qu’elle soit installée sur la trottinette ou détachée, la batterie se transforme en une banque d’énergie polyvalente. Cette dernière fournit de l’énergie pour les appareils à l’intérieur et à l’extérieur.

Une conduite en douceur sur le tout terrain

Le scooter ne se distingue pas seulement par la batterie. Associée à des pneus pleins résistants à la crevaison de 8×2,5 pouces et à un système de suspension double dissimulé et étanche à la poussière, la trottinette garantit une conduite souple et confortable sur n’importe quel terrain. Le pliage du guidon et de la potence améliore la portabilité, élargissant les possibilités de conduite et d’alimentation en énergie en plein air.

Le design épuré et l’esthétique dimensionnelle de Mukuta en font un plaisir visuel. Le panneau de commande aérospatial assure un fonctionnement intuitif, tandis que les feux de la potence, les phares, les feux arrière, les feux latéraux et les clignotants à LED donnent au Mukuta une lueur enchanteresse.

Une autre preuve de l’engagement de SPLACH à la fois pour la fonction et l’esthétique. Les deux moteurs, générant une puissance combinée de 1104Wx2, propulsent Mukuta à une vitesse maximale de 45 km/h, conquérant sans effort des pentes allant jusqu’à 40%.

La sécurité est au premier plan grâce aux freins à double disque équipés de l’EABS, qui offrent une puissance de freinage inégalée. Une potence spécialement conçue améliore la stabilité.