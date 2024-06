Sous la Seine : la fin du film Netflix introduit-elle une suite ?

Découvrez un bref décryptage de Sous la Seine, le film qui cartonne actuellement sur Netflix à l'approche des JO de Paris. Et si la Seine renfermait un danger réel qui pourrait nuire à toute l'humanité ?

Vous êtes un fan de thriller qui traite d'animaux mutants, d'impacts écologiques et de suspens ouvrant la porte à de nombreuses possibilités ? Vous allez certainement apprécier Sous la Seine, un film tricolore de Xavier Gens qui séduit Outre-Atlantique ! Se terminant sur une note dramatique, les téléspectateurs se demandent si le film ne connaîtra pas une suite et cela plutôt qu'on le pense ? Explication avec des spoilers en vue !

Lorsqu'un requin mutant sous la Seine terrorise Paris

« Sous la Seine » est un film d'horreur qui nous plonge dans les profondeurs de la célèbre rivière parisienne, où un requin mutant terrorise la ville. L'intrigue suit Sophia, une biologiste marine, et Adil Faez, un policier, qui enquêtent sur une série de mystérieuses attaques dans la Seine. Rapidement, ils découvrent que ces attaques sont l'œuvre de Lilith, un requin génétiquement modifié, résultat d'expériences scientifiques secrètes menées dans un laboratoire sous-marin abandonné.

Ensemble, ils tentent de convaincre le maire de Paris de reporter la course de triathlon qui aura bientôt lieu dans la Seine. Sauf que, l'inévitable arrivera. Lilith va attaquer les nageurs, semant le chaos et transformant la rivière en un bain de sang. Le danger ne s'arrête pas là, Sophia va découvrir la particularité de ce requin génétiquement modifié. C'est la première de son espèce à pouvoir se reproduire sans l'aide d'un mâle. Il faut croire que sa progéniture se prolifère rapidement et arrive à développer une capacité d'adaptation hors norme. Maintenant, les requins mutants risquent d'envahir le monde…

Est-ce qu'il y aura une suite pour le film ?

« Sous la Seine » aborde des thèmes contemporains importants tels que l'éthique des expérimentations scientifiques, les dangers des manipulations génétiques et les conséquences imprévues des technologies de pointe. Le film résonne particulièrement avec les débats actuels sur les expériences génétiques et les risques potentiels des biotechnologies non régulées.

En mettant en avant les conséquences d'expériences scientifiques irresponsables, le film souligne la nécessité d'une réglementation stricte et d'une éthique rigoureuse dans la recherche scientifique. Il rappelle également l'importance de la transparence et de la surveillance pour prévenir les catastrophes.

Interrogé sur la suite potentielle de Sous la Seine, Xavier Gens a révélé qu'il est ouvert à d'autres histoires avec d'autres requins mutants, pourquoi pas, d'autres eaux à travers le monde. En attendant, vous pouvez apprécier le film dans le vaste catalogue de Netflix !

