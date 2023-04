Imprimée en 3D, cette souris s’adapte parfaitement à votre main

La nouvelle souris imprimée en 3D est faite sur mesure pour s’adapter à n’importe quelle main.

La souris de votre ordinateur est un de ces accessoires auxquels on ne prête pas toujours toute l’attention qu’elle mérite. La société Formify a réparé cette erreur en créant la souris imprimée en 3D. C’est le modèle idéal pour toutes les mains, car il s’adapte à n’importe quelle main. Cette nouvelle souris imprimée en 3D et sans fil est confortable et ergonomique. Elle est conçue spécialement pour les joueurs hardcore et professionnels. Cette souris est aussi très pratique pour les travailleurs.

La souris imprimée en 3D de Formify

Pour sa conception, il faut que vous envoyiez une photo de votre main à la société Formify. Grâce à la technologie de l’IA, la forme et la taille de votre main, ainsi que la largeur et la longueur de vos doigts seront analysées. C’est à partir de ces données que sera façonnée votre souris avec de la poudre de résine. Vous avez même le choix entre cinq textures de poignées différentes.

En plus d’être ergonomique, la souris imprimée de Formify est équipée de micro-commutateurs Kailh GM 8.0 et d’un capteur optique de 26 000 DPI avec une vitesse de suivi de 650 pouces par seconde. Quand vous la chargez, elle dure deux semaines. Cette souris se hisse parmi les meilleures souris gamers du moment, elle défie toute concurrence.

Cette souris imprimée en 3D est idéale et utile pour les personnes handicapées. Les autres entreprises ont déjà lancé cette version adaptative et personnalisable en 3D. La version de Formify se démarque cependant par son confort. D’autant plus qu’elle est sur mesure pour ceux qui ont des besoins particuliers comme les joueurs et les utilisateurs gauchers.

Pour cette souris révolutionnaire, l’entreprise Formify cherche à collecter 30 000 $ en 32 jours. Actuellement, elle n’a encore collecté que 9 000 $.