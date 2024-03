Sony lance la SRS-XV500, une enceinte dédiée à des ambiances festives

Sony, leader mondial de l'électronique grand public, frappe fort avec la présentation de sa dernière création : la SRS-XV500. Cette enceinte, spécialement conçue pour les fêtes et les rassemblements, promet une expérience audio exceptionnelle, un éclairage d'ambiance immersif et une autonomie longue durée, le tout dans un design portable et résistant.

Présentation de la la SRS-XV500

Son puissant et clair pour animer les festivités

Au cœur de la SRS-XV500 se trouvent deux haut-parleurs X-Balanced qui offrent un son clair et équilibré, idéal pour animer les fêtes. Associés à deux tweeters, ces haut-parleurs garantissent une reproduction précise des voix et une réponse en fréquence étendue. Ces composants assurent une expérience sonore immersive.

Fêtez où vous voulez avec une batterie longue durée

Une des caractéristiques phares de la SRS-XV500 est sa batterie à grande autonomie. Une fois complètement chargée, elle offre jusqu'à 25 heures de lecture. Ce qui permet de prolonger la fête jusqu'au bout de la nuit.

De plus, avec la fonction Battery Care, les utilisateurs peuvent recharger rapidement l'enceinte en seulement 10 minutes. Cette option peut ainsi ajouter jusqu'à 2,5 heures de fonctionnement supplémentaires, sans craindre la surcharge.

Résistance et portabilité pour une utilisation sans souci

Cette nouvelle enceinte de Sony est conçue pour être utilisée partout, même en extérieur. Grâce à sa certification IPX4, elle est résistante aux projections d'eau. Ce qui la rend parfaite pour les soirées en plein air ou au bord de la piscine.

De plus, sa conception portable et sa poignée de transport intégrée facilitent son transport d'un endroit à un autre. Cela offre ainsi une flexibilité totale pour organiser des événements où bon vous semble.

Karaoké et ambiance lumineuse

Pour rendre les fêtes encore plus mémorables, la Sony SRS-XV500 est équipée de fonctions karaoké et d'éclairage ambiant. Il est possible de connecter un micro de karaoké et d'ajuster les effets vocaux et d'écho pour des performances vocales sensationnelles. De plus, l'éclairage intégré crée une atmosphère festive en synchronisant les lumières avec la musique.

Contrôle facile avec des applications dédiées

Pour une expérience utilisateur optimale, l'enceinte est compatible avec les applications Sony|Music Center et Fiestable. Ces applications permettent de personnaliser la musique, l'éclairage et les effets sonores directement depuis votre smartphone pour vous offrir un contrôle total sur l'ambiance de la fête.

Engagement envers la durabilité et la qualité sonore

En plus d'offrir des performances audio exceptionnelles, Sony s'engage également à réduire son empreinte environnementale. Certains éléments du boîtier de la SRS-XV500 intègrent du plastique recyclé. Cela témoigne l'engagement de la marque envers la durabilité et la qualité.

For the music, la marque qui connecte les créateurs et les passionnés

Avec sa plate-forme « For The Music », Sony renforce son engagement envers les créateurs de musique et les passionnés. Cette plate-forme vise à créer une expérience musicale authentique en connectant les artistes et les fans à travers des produits et des services audio haut de gamme et professionnels.

Prix et disponibilité

La Sony SRS-XV500 sera disponible au printemps 2024 au prix public conseillé de 400 euros. Cette offre met à disposition une solution de divertissement complète pour tous les amateurs de fête et de musique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.