Solo Leveling Saison 2, ce trailer va vous faire trépigner d’impatience

La hype autour de Solo Leveling monte en flèche avec la sortie du nouveau trailer de la saison 2 que Crunchyroll a dévoilé. En seulement 56 secondes, la plateforme de streaming a réussi à capturer l’attention des fans. La vidéo présente des aperçus captivants des aventures à venir de Jinwoo. Le film Solo Leveling, qui sort en salles les 7 et 8 décembre, fait office de prélude avant cette nouvelle saison.

Un aperçu de l’univers et de l’opening inédit

Le trailer de la saison 2 de Solo Leveling nous offre un aperçu de ce qui attend Jinwoo, le personnage principal de l’histoire. Il laisse également planer de nombreuses interrogations sur la suite de ses aventures. On y découvre un nouveau bestiaire et de nouvelles armes pour notre héros, toujours plus déterminé à repousser les limites de ses capacités. Le véritable point d’orgue du trailer reste par ailleurs la présentation du prochain thème d’ouverture.

Effectivement, la saison 2 de l’anime Solo Leveling aura un tout nouveau morceau en guise d’opening. Cette chanson, intitulée “ReawakeR”, est un mélange de puissance et de mystère. Elle a pour interprètes deux artistes de renom : LiSA, la superstar japonaise, et Felix du groupe Stray Kids. Pour les amateurs d’animation, ce duo rappelle le morceau « Come Play » de la saison 2 de Arcane. Felix ainsi que d’autres grands noms interprètent ce dernier. Ce lien avec l’univers d’Arcane a ajouté un double effet au trailer. Ceci amplifie l’attente et la hype autour de cette nouvelle saison.

Solo Leveling saison 2, une aventure épique en perspective

Cette première mise en bouche a certainement rendu les fans encore plus impatients. Tous ont hâte de découvrir la suite des périples de Jinwoo, un jeune chasseur de monstres et de démons. L’anime, qui prend sa source dans un roman ainsi qu’un Webtoon à succès, suit l’évolution de ce jeune héros. Au départ, on le considère comme le plus faible dans un monde envahi par des portails mystérieux et des créatures dangereuses. Après sa mort apparente dans un donjon, il acquiert un pouvoir étrange et peut devenir toujours plus fort grâce à une interface virtuelle.

La saison 2 de Solo Leveling promet de plonger encore plus profondément dans ce monde fascinant. Les amoureux de l’anime pourront explorer de nouveaux mystères. D’un autre côté, la sortie du film continue d’intensifier l’attente avant la diffusion officielle de l’anime. En passant, elle aura lieu en janvier prochain !

Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow- Opening Theme Cover



OP: "ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)" by LiSA



LiSA's 23rd single is scheduled to release on March 5, 2025 in Japan.



✨More: https://t.co/pJK8j40zxE pic.twitter.com/I3xbVIadx2 — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) November 27, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.