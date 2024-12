Comment votre smartwatch peut augmenter votre risque de chopper le cancer

Selon une nouvelle étude, le bracelet de votre smartwatch pourrait contenir des substances chimiques que les scientifiques ont associées à des problèmes de fertilité et au cancer.

Il est donc crucial de faire attention à ne pas les porter en permanence. Mais voici ce que je peux vous dire sur le sujet en entrant dans les détails.

Présence de substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS)

Les PFAS sont des produits chimiques largement utilisés dans la fabrication de plusieurs objets. Cela peut aller du tissu aux poêles antiadhésives en passant par les cosmétiques.

Elles ne se décomposent pas dans le corps ou l’environnement, d’où leur surnom de « produits chimiques éternels ». Il y en a même dans l’air, l’eau, et dans le sol dans le monde entier. Et à présent, une étude révèle qu’ils sont présents dans des modèles de montres connectées. Comment réagiriez-vous en apprenant que votre smartwatch peut vous donner le cancer ?

Les auteurs de cette étude ont testé 22 marques différentes de montres connectées. 15 d’entre elles contenaient des substances chimiques PFAS, sans toutefois préciser lesquelles. Ils ajoutent que ces substances chimiques se sont probablement retrouvées dans chaque produit en tant qu’agent de nettoyage au cours du processus de fabrication.

https://twitter.com/NaijameritNG/status/1869369978945740959

Les risques encourues par les personnes surexposées au PFAS

Certaines études révèlent que les personnes qui sont le plus souvent exposées aux PFAD peuvent donner naissance à des enfants ayant des malformations congénitales. Et certaines d’entre elles peuvent présenter un risque accru de cancer de la prostate, des reins et des testicules, ainsi qu’à des problèmes de fertilité.

Ce qui est alarmant dans le fait que de savoir que les smartwatch peuvent donner le cancer, c’est le fait que ce sont les marques les plus chères qui sont le plus susceptibles de présenter des niveaux élevés de toxines et non les marques moins chères.

L’essor du marché des montres connectées

Environ 21 % des adultes américains et 35 % des Britanniques utiliseraient une montre connectée. Selon des chiffres vus sur le Net, ils porteraient leur appareil au poignet en moyenne pendant 11 heures d’affilée.

Ces appareils font fureur auprès des personnes intéressées par le suivi des données relatives au sommeil, à l’exercice physique et à la fréquence cardiaque.

Cela signifie qu’environ 54 millions de personnes aux États-Unis et 13 millions au Royaume-Uni pourraient être exposées à ces produits chimiques pendant de longues périodes chaque jour.

Les bons gestes à adopter pour prévenir la venue d’un cancer à cause de votre smartwatch

Pour éviter d’être exposé aux PFAS en portant votre montre connectée, il suffit de changer son bracelet. Si beaucoup de marques sont livrées automatiquement avec un bracelet souple en silicone, les clients peuvent l’échanger contre d’autres options.

Traditionnellement, les chercheurs ont fait une conclusion. La manière la plus courante dont les PFAS sont ingérés dans le corps est par ingestion ou inhalation. Donc il est important de faire attention. Des études disent qu’un contact prolongé de la peau avec une substance chimique PFAS peut la faire absorber par la peau. Mais on ne sait pas si c’est courant ou si cela a un effet sur l’organisme.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn