La fin des montres connectées avec ce smartphone flexible de Motorola ?

Motorola brise les barrières du connu en nous dévoilant son fantasque concept de smartphone flexible ! Cette vision futuriste du mobile intègre un écran modulable, une IA capable de générer du contenu unique et un assistant personnel des plus sophistiqués, le tout emballé dans le plus singulier des smartphones Motorola!

27 Octobre 2023 – Motorola persiste et signe : l’entreprise est une force motrice de l’innovation. Son engagement indéfectible à mettre l’expérience utilisateur à l’avant est de nouveau démontré lors du Lenovo Tech World. Motorola y révèle avec fracas une invention que l’on peut à la fois tenir dans la paume de la main comme un smartphone traditionnel ou arborer au poignet comme un savant gadget. En prime, Motorola a intégré de nouvelles fonctions telles que l’intégration d’une IA générative ou encore la mise en service d’un ingénieux assistant personnel.

Avec Motorola, tenez l’avenir au creux de la main avec un écran flexible à votre volonté !

Ce petit bijou conceptuel est doté d’un écran FHD+OLED taillé sur mesure pour l’utilisateur qui peut le manipuler à sa guise. Cet affichage ajustable a été conçu en s’inspirant des dernières révolutions technologiques en matière d’écrans et de mécanismes dénichées sur d’autres appareils pliables. Ainsi, Motorola mène d’une main de maître la transformation d’un smartphone Android classique en un élégant gadget intelligent en position horizontale et en un bel accessoire à porter au poignet. Avec lui, restez connectés où que vous alliez, à l’image de l’expérience proposée par l’écran externe du Motorola Razr 40 Ultra.

Motorola a créé un modèle d’IA générative qui fonctionne localement sur l’appareil, transformant votre tenue du jour en une image unique générée par l’IA que vous pouvez utiliser comme fond d’écran.

Motorola n’a pas oublié de nous marquer avec MotoAI, son assistant personnel intelligent créé pour les enthousiastes de la famille Motorola. MotoAI fournit un apprentissage continu et une personnalisation unique pour chaque utilisateur. En plus de ça, cette technologie s’appuie sur une base de connaissances qui s’adapte aux routines de l’utilisateur et à leurs interactions vocales et textuelles.

Motorola vise à rendre plus commode la numérisation de documents en déplacement avec son concept d’IA qui améliore la capacité de numérisation des appareils photo Motorola en adoucissant les plis et en bien gérant les ombres.