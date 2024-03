Simplifiez la gestion de vos tâches avec Todoist

Que ce soit dans le monde professionnel ou personnel, il est souvent difficile de gérer et d'organiser nos différentes tâches et responsabilités. Pour faciliter leur gestion, de nombreuses applications ont vu le jour ces dernières années afin d'aider les utilisateurs à mieux s'organiser. Parmi ces applications, on retrouve Todoist, qui se démarque par ses fonctionnalités intelligentes et intuitives.

Todoist, c'est quoi ?

Todoist est une application de gestion de tâches qui a pour objectif de faciliter la planification et l'organisation du travail des utilisateurs. Elle est utilisée par des personnes et des équipes dans le monde entier. Ces utilisateurs lui font confiance pour mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle.

Grâce à Todoist, ils peuvent en effet créer des listes de tâches et définir des priorités pour chaque action. L'application permet aussi de partager ces informations avec d'autres personnes et surveiller leur progression en temps réel. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, elle aide d'ailleurs les utilisateurs à rester au courant de leurs engagements et à éviter les oublis importants.

Ses principales fonctionnalités

Parmi les principales forces de Todoist, on compte sa capacité à offrir une organisation claire et structurée des tâches à accomplir. L'utilisateur peut ainsi créer des listes et des sous-listes de tâches. Ces dernières sont classées par catégories et dotées de dates limites pour un meilleur suivi de leur progression. Cette fonctionnalité permet également de donner la priorité à certaines tâches spécifiques. Pour cela, il suffit de marquer celles ayant une importance particulière pour ne pas les oublier.

Todoist inclut un calendrier permettant de visualiser en un coup d'œil la répartition quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des tâches à effectuer. Les utilisateurs peuvent alors mieux planifier leur temps et respecter leurs engagements personnels et professionnels. On peut aussi s'en servir pour attribuer une durée spécifique à chaque tâche et recevoir des notifications pour ne pas dépasser les délais.

Avec le développement des technologies, Todoist a intégré un assistant vocal compatible avec les principaux services du marché (Google Assistant, Amazon Alexa, etc.). Cette fonctionnalité pratique permet d'ajouter des tâches, de consulter l'agenda ou encore de définir des rappels à l'aide de simples commandes vocales.

Pourquoi choisir Todoist ?

Todoist se démarque par la simplicité de son interface, aussi bien sur mobile que sur ordinateur. L'application propose une prise en main rapide et facile, quelle que soit votre familiarité avec ce type d'outil. De plus, l'esthétique minimaliste et épurée de la plateforme contribue à une expérience utilisateur agréable et peu stressante.

Un autre point fort de Todoist réside dans sa capacité à s'adapter à différents styles de travail et d'organisation. L'application permet en effet de gérer vos tâches selon une arborescence personnalisable. Ainsi, chaque utilisateur peut créer et structurer ses listes selon ses besoins spécifiques. Par ailleurs, plusieurs niveaux de priorité peuvent être attribués aux tâches, afin d'introduire une hiérarchisation et de faciliter la prise de décision quotidienne.

Todoist se démarque également par sa capacité à s'intégrer avec différents outils. L'application propose des extensions et des intégrations avec les services les plus populaires. Cela est le cas de Gmail, Google Agenda, Slack ou encore Trello. Ainsi, vous pouvez importer facilement des événements, des messages ou des fichiers depuis ces plateformes vers vos listes de tâches Todoist.

Dernier point notable, Todoist bénéficie d'un véritable souci d'amélioration continue. L'équipe de développement travaille constamment à l'amélioration des fonctionnalités existantes, et prend en compte les retours des utilisateurs. Des mises à jour sont donc proposées régulièrement, afin d'optimiser l'application. De plus, le support client est très réactif et attentif aux questions et problèmes rencontrés.

Les étapes pour bien organiser sa to-do list avec Todoist

Pour utiliser efficacement cette application, il convient de suivre quelques étapes clés.

Créer un compte et paramétrer l'application

La première étape consiste à créer un compte Todoist gratuitement depuis son site web ou directement via l'application. Ensuite, selon ses préférences, chaque utilisateur peut personnaliser le thème, les notifications ou encore la langue de Todoist en se rendant dans les réglages de l'application. N'hésitez pas à parcourir toutes les options disponibles pour adapter au mieux l'outil à vos besoins et habitudes de travail.

Structurer sa liste des tâches

Todoist offre plusieurs méthodes pour structurer et catégoriser sa liste de tâches : par projets, étiquettes et filtres. Il est ainsi possible de créer des dossiers spécifiques pour rassembler les tâches d'un même projet ou contexte. Par exemple, vous pouvez créer un projet « Travail » pour y regrouper vos missions professionnelles, et un autre projet « Personnel » pour organiser votre quotidien domestique. Les étiquettes, quant à elles, permettent de spécifier des attributs supplémentaires aux tâches (tel que « Urgent », « Long terme », etc.). Enfin, les filtres servent à afficher une liste de tâches selon certains critères comme la date d'échéance ou l'étiquette.

Renseigner et planifier ses tâches

Lors de l'ajout d'une nouvelle tâche, veillez à être précis et concis dans sa description pour ne pas perdre de temps à décrypter une expression floue lors du rappel. Il faut aussi attribuer une priorité et une date limite à chaque mission. Cela permettra de visualiser les tâches urgentes et d'éviter le report continu de certaines activités.

Suivre régulièrement sa liste des tâches

Pour que votre to-do list soit efficace, il est primordial de la consulter plusieurs fois par jour : le matin, pour planifier sa journée ; en fin de journée, pour vérifier le travail accompli ; et éventuellement à différents moments de la journée, si besoin, pour ajouter de nouvelles tâches ou valider celles qui sont terminées. Toutefois, pensez à espacer ces consultations pour éviter de tomber dans un stress permanent dû aux tâches non réalisées.

Les bonnes pratiques pour bien organiser sa to-do list

Afin de garantir son efficacité, il est essentiel de ne pas alourdir sa to-do list avec des tâches infaisables ou inutiles. En outre, il peut être bénéfique de noter uniquement les actions à entreprendre le jour même, sans trop anticiper les missions futures. Ainsi, vous resterez concentré sur vos objectifs immédiats et limiterez la tentation de reporter certaines tâches.

Une astuce pour gagner en productivité consiste à rassembler les tâches de même nature. Par exemple, si vous devez passer plusieurs appels téléphoniques, effectuez-les tous au même moment, cela permettra ainsi d'économiser du temps et de l'énergie en évitant des interruptions répétées.

Pour garder une vue d'ensemble sur vos tâches et améliorer votre système d'organisation, il est utile d'effectuer une revue hebdomadaire de votre liste. Prenez donc le temps de relire toutes vos missions, vérifier celles qui ont été accomplies, reprogrammer celles restantes et éventuellement ajouter de nouveaux éléments pour la semaine suivante.

Les différentes offre tarifaire de Todoist

Une offre gratuite très complète

Bien que l'application propose une formule payante avec des fonctionnalités avancées, la version gratuite de Todoist est largement suffisante pour répondre aux besoins de la plupart des particuliers.

Elle offre en effet un ensemble de fonctionnalités performantes et pratiques. Cela comprend l'ajout illimité de tâches, de projets et d'étiquettes, ainsi que l'accès à l'historique des activités sur une période de sept jours.

Cette offre est suffisante pour les personnes ayant un usage basique de l'application et souhaitant simplement s'organiser dans leur vie quotidienne. De plus, elle constitue une excellente option pour ceux qui veulent simplement découvrir l'application et voir si elle correspond à leurs besoins sans dépenser d'argent.

Une offre premium riche en fonctionnalités

Cependant, pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées et une expérience utilisateur encore plus poussée, Todoist propose également une version payante appelée Todoist Premium. Cette formule est proposée au tarif de 3 $ par mois (facturé annuellement). Elle inclut toutes les fonctionnalités de la version gratuite, ainsi que certaines fonctionnalités plus élaborées.

Cela comprend notamment la possibilité de créer des projets partagés avec d'autres utilisateurs. Cette offre donne aussi accès à un historique des activités et des notifications pour suivre l'évolution des tâches et des projets. Il est aussi possible de s'en servir pour la synchronisation en temps réel entre tous vos appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes). Enfin, on y trouve des fonctionnalités supplémentaires de personnalisation et de filtrage pour mieux organiser votre travail.

Cette offre peut être particulièrement intéressante pour les professionnels ou les équipes désireux de collaborer sur leurs projets et ayant besoin de fonctionnalités avancées pour gérer efficacement leur travail quotidien.

Une solution spécifique pour les entreprises, Todoist Business

Pour répondre aux besoins spécifiques des organisations et des entreprises, Todoist propose également une solution dédiée intitulée Todoist Business. Cette offre coûte 5 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement). Elle comprend tout ce qui est inclus dans Todoist Premium, ainsi que des fonctionnalités inédites.

Cet outil peut notamment servir pour gérer les droits d'accès et les permissions des membres de l'équipe. Il est aussi possible d'intégrer l'application à d'autres outils professionnels tels que Slack, Asana, Trello ou Google Agenda. Enfin, l'offre business permet de bénéficier d'un support client prioritaire pour aider à résoudre rapidement les problèmes rencontrés.

Ce choix de tarification représente une option intéressante pour les entreprises et les équipes qui souhaitent bénéficier d'un outil de gestion de tâches complet et performant pour améliorer leur productivité et leur efficacité au travail.