Scoo3, la trottinette électrique italienne à trois-roues axée sur la sécurité

Scoo3 by Askoll est une trottinette électrique conçue et développée pour la mobilité partagée. L’objectif de la marque basée à Vicence consiste à promouvoir une forme de mobilité sûre et durable.

Dans un marché aussi encombré que celui de la trottinette électrique, se différencier devient un impératif. En ce sens, Askoll a frappé fort avec son Scoo3. Cette trottinette à deux-roues arrière a été conçue pour offrir plus de sécurité et de stabilité au conducteur.

Scoo3 Askoll réécrit les règles de la mobilité urbaine

Technologie, durabilité, originalité : ce sont les pierres angulaires tracées par Askoll EVA dans la définition d’une nouvelle approche de la mobilité urbaine. Présenté en 2019 à l’EICMA, Askoll Scoo3 est une trottinette électrique conçue pour offrir un niveau de sécurité et de stabilité plus élevé. Elle dispose de deux roues arrière. Scoo3 n’est certainement pas une trottinette comme les autres. En termes de poids et de stabilité, ainsi que d’ergonomie de conduite, elle ressemble plus à un cyclomoteur électrique qu’à une trottinette classique qui se plie et se range dans le coffre d’une voiture.

Elle est équipée de trois roues increvables de 10 » et d’une plateforme pivotante brevetée par Askoll qui assure une maniabilité optimale. La Scoo3 dispose de systèmes d’absorption des chocs au niveau de la fourche et de l’essieu arrière. Cela garantit un confort de conduite et un véhicule capable de s’adapter aux irrégularités des rues de la ville.

Pour tourner, au lieu d’utiliser le guidon, c’est le pied positionné dans plus près des roues jumelées, qui dicte l’allure. Cela permet de déplacer facilement le poids vers la gauche et vers la droite.

Sur le plan conceptuel, le cadre a été réalisé en aluminium. Aucun câble n’est visible. En fait, ils sont dissimulés à l’intérieur de la structure. L’Askoll Scoo3 peut supporter une charge maximale de 110 kg.

Askoll EVA Scoo3 : les caractéristiques de cette trottinette électrique à trois roues

lA Scoo3 bénéficie d’un moteur électrique brushless de 350 W à haute efficacité énergétique installé sur la roue avant. Elle est alimentée par une batterie lithium-ion de 630 Wh. Ainsi, elle assure une vitesse maximale de 25 km/h pour une autonomie allant jusqu’à 50 km.

Conçu pour la mobilité partagée, Scoo3 intègre une batterie amovible. Selon les données fournies par l’entreprise, le temps de recharge complet est de 4 heures, tandis que deux heures suffisent pour passer d’une recharge de 20 à 80 %.

SCOO3, qui pèse au total 28 kilos, comporte un traceur GPS et une télémétrie, ainsi qu’un mode piéton spécifique qui limite la vitesse à 6 km/h.Outre les freins à disque, le SCOO3 possède également des indicatrices LED, un support de plaque d’immatriculation. De plus, un écran digital affiche l’état de charge, la vitesse et d’autres informations utiles pour le conducteur.