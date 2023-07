Test de la Wegoboard Runway Plus : la trottinette électrique pour débutant ?

Ce test porte sur la Runway Plus, l’une des trottinettes électriques signées de Wegoboard. Version améliorée du modèle Runway, cette dernière s’adresse plus particulièrement aux citadins.

Depuis quelques années, le secteur de la mobilité urbaine a été conquis par les trottinettes électriques. À la fois pratiques et écologiques, elles séduisent de nombreux métropolitains qui souhaitent éviter les bouchons des grandes villes. Envisagez-vous d’acheter une trottinette électrique, sans trop savoir laquelle choisir ? Ce test de la Runway Plus de Wegoboard a justement pour but de vous aider.

Présentation du Runway Plus

Avant de se pencher sur ce que la Runway Plus a à offrir, il convient de la présenter. Commercialisée en 2019, cette trottinette est le successeur de la Runway. Il faut dire que depuis son lancement, ce modèle a connu un succès fulgurant. Pliable, elle bénéficie de tout ce qu’il faut pour une maniabilité et un confort à toute épreuve. Disponible en 2 différentes couleurs, noir avec une garniture rouge et grise, avec des décorations bleues.

En ce qui concerne l’ergonomie, cette trottinette pèse seulement 15 kg. Elle compte ainsi parmi les trottinettes électriques les plus légères du marché. Son rangement et son transport ne poseront aucun problème.

Par ailleurs, la Runway Plus intègre sur son guidon un écran LCD en couleur. Celui-ci indique en temps réel toutes les informations relatives à la trottinette électrique. Parmi ces données, citons l’état de la batterie, la vitesse, les modes de conduite.

Caractéristiques techniques Poids : 15 kg

Autonomie : 35 à 70 km

Puissance du moteur : 700 W Max

Charge maximale : 120 kg

Vitesse : 25 km/h

Test de performance de Runway Plus

Moteur

Parlons maintenant des performances de cette trottinette électrique. En fait, ce modèle est propulsé par un moteur d’une puissance de 700 watts en pointe. Voilà pourquoi elle permet de parcourir la ville sans difficulté. Fait notable lors de notre test, ce moteur a permis à la Runway Plus de monter une pente de 6% à une vitesse de 15 km/h sans aucune difficulté.

Malheureusement, il s’agit d’un inconvénient majeur, car certaines villes ont des rues abruptes. Ce modèle est par conséquent déconseillé à ceux qui résident dans ces zones.

Au maximum, elle peut atteindre une vitesse de 25 km/h, un seuil conforme aux normes européennes pour les trottinettes urbaines. De plus, les 3 modes d’assistance permettent de varier le rythme de la conduite. Certes, cette caractéristique n’est pas unique étant donné que la plupart des modèles de trottinettes Wegoboard en bénéficient. Les modes sont les suivants :

Mode 1 : permettent de rouler jusqu’à 15 km/h ;

Mode 2 : soit des vitesses maximales de 20 km/h ;

Mode 3 : permet de monter jusqu’à 25 km/h.

Batterie

Pour ce qui concerne la batterie, la Runway Plus utilise une technologie Lithium-ion de 6,4 Ah abritée dans le tube de la trottinette pour être protégée des intempéries. Elle assure une autonomie remarquable de 35 km. En revanche, en choisissant l’option double batterie, la Runway Plus permet de parcourir 70 km d’autonomie.

Il convient de souligner que le temps de charge de cette batterie varie entre 6 à 8 heures.

Confort de la Runway Plus : résultat de notre test

Notre test a révélé que le design unique de la Runway Plus la rend très confortable. En effet, cette trottinette électrique se caractérise par son large plateau, laissant place aux deux pieds, comme bon vous semble. Cette plateforme assure également un confort de conduite très élevé.

Pour encore plus de confort, la Runway Plus fait appel à des pneus de 10 pouces. Gonflable, il permet de circuler sans problème sur les pavés et les routes rugueuses Grâce à son système de freinage réactif, la Runway Plus peut s’arrêter en temps voulu, quelle que soit la vitesse engagée. Attention toutefois, il faut se pencher un peu en arrière pour ne pas tomber par terre lors du freinage.

Pour une sécurité optimale, cette trottinette électrique Wegoboard arbore plusieurs panneaux LED sur ses deux côtés. Des phares LED se trouvent en outre à l’avant et à l’arrière de la Runway Plus. Ces dernières assurent une visibilité optimale lors des déplacements nocturnes.

Tests de la Runway Plus : dernière pensée

Conçue pour les débutants souhaitant sillonner les villes, la Runway Plus se distingue par des caractéristiques avancées telles que sa vitesse maximale de 25 km/h, son triple système de freinage et ses lumières LED très visibles. Toutes ces caractéristiques en font de la meilleure trottinette électrique pour une conduite décontractée.

Le rapport prix/performance est très intéressant, ce qui est fréquent chez Wegoboard. Vous pouvez même réaliser des économies en profitant des bons plans que la marque propose régulièrement sur ses modèles. D’ailleurs, si ce test de la Runway Plus vous laisse perplexe, vous pouvez toujours consulter notre top des trottinettes électriques tout terrain.

Léger et très facile à manipuler

Parfait pour les débutants

Batterie un peu longue à charger

Ne supporte pas les côtes raides