[BON PLAN] – Le purificateur d’air Rowenta Intense Pure Air Connect XL est à -13%

Transformez votre quotidien avec le purificateur d’air Rowenta Intense Pure Air Connect XL. Ce modèle connecté offre une filtration avancée pour un air pur et sain. Conçu pour répondre aux besoins des familles, il détecte et purifie afin de créer un environnement optimal. Découvrez le bien-être à domicile dès aujourd’hui.

Profitez maintenant d’une baisse de prix !

Ne ratez pas cette offre exclusive sur le purificateur d’air Rowenta Intense Pure Air Connect XL PU6080F0! Pour une durée limitée, bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 13%. Ce qui fait passer le prix de 292,96 euros à seulement 254,75 euros. Mais ce n’est pas tout, la livraison à domicile est offerte dès le mercredi 17 janvier, et vous bénéficiez d’une garantie rassurante de 2 ans.

Le Rowenta Intense Pure Air Connect XL PU6080F0

Une bouffée d’air frais

Optez pour un air pur et sain dans votre maison grâce au Rowenta Intense Pure Air Connect XL. Ce modèle à poser au sol, doté d’une connectivité avancée, est conçu pour répondre aux besoins de tous les membres de la famille. Idéal pour les enfants, les familles, les personnes allergiques, les fumeurs, et les ménages citadins exposés aux poussières.

Technologie avancée pour une efficacité maximale

Avec une surface couverte de 140 m², une puissance de 80,0 W, et 4 niveaux de vitesse, ce purificateur d’air offre une performance exceptionnelle. Le débit d’air de 360 m³/h garantit une purification rapide et efficace. Son fonctionnement connecté permet aussi une utilisation intuitive, et l’oscillation à 70° assure une couverture maximale de la pièce.

Filtration 4 niveaux pour un environnement sain

Le Rowenta Intense Pure Air Connect XL PU6080F0 excelle dans la purification de l’air avec ses 4 niveaux de filtration. Le filtre Allergy+ élimine 99% des particules indésirables, des allergènes aux émissions industrielles. Grâce à ses fonctions programmables, mode nuit, et indicateurs de changement de filtre, il s’adapte à vos besoins quotidiens.

Un design intelligemment pensé pour votre confort

Cet appareil est équipé d’un écran LCD blanc rétroéclairé pour vous faciliter la lecture des informations. Son poids net de 7,72 kg et sa poignée de transport intégrée le rendent facile à déplacer selon vos besoins. L’interrupteur marche/arrêt, le minuteur, et l’absence de télécommande simplifient son utilisation au quotidien.

Soyez connecté à votre bien-être

Le Rowenta Intense Pure Air Connect XL PU6080F0 va au-delà d’un simple purificateur d’air. Sa connectivité vous permet une synchronisation directe via une application dédiée sur votre smartphone. Contrôlez et surveillez la qualité de l’air de votre maison où que vous soyez.