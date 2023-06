Robovac sort un robot combo aspirateur et laveur à prix doux

Il semble y avoir un grand nombre d’aspirateurs robots lancés récemment, et Eufy ne veut pas manquer cette occasion. Le 29 juin, Eufy lance le Robovac X9 Pro, après Ecovacs et Roborock. Contrairement à la concurrence, ce nouveau robot combo aspirateur et laveur de Robovac est proposé à un prix doux.

Fonctionnalités impressionnantes à un prix abordable

Pour un prix annoncé à moins de 1 000 €, le X9 Pro propose de nombreuses fonctionnalités que l’on retrouve sur des produits deux fois plus chers. En outre, il offre une aspiration de 5 500 Pa.

De plus, il a la capacité de relever sa vadrouille de 12 mm sur les tapis. Par ailleurs, il est livré avec une station de base qui peut nettoyer et sécher le robot après chaque cycle. Cette liste de fonctionnalités est impressionnante, surtout si l’on considère le prix.

Le système Hands-Free MopMaster pour un nettoyage efficace

Le nouveau système Hands-Free MopMaster est à l’origine de bon nombre de ces fonctionnalités. Il permet au robot de détecter automatiquement le type de surface sur lequel il se déplace.

Ainsi, il peut ajuster ses méthodes de nettoyage en conséquence. Eufy affirme que le X9 Pro est suffisamment puissant pour éliminer les traces de crayon, les taches alimentaires et bien plus encore. Il utilise également la fonctionnalité AI.See d’Eufy pour se déplacer dans votre maison et éviter les obstacles sur son chemin.

Réservez dès maintenant et économisez

Pour le moment, le robot combo aspirateur et laveur de Robovac n’est encore disponible que sur le marché américain. Si vous séjournez sur place ou, lors d’un voyage, vous pouvez en réserver une unité dès aujourd’hui pour 10 dollars.

De plus, vous recevrez un coupon de réduction de 180 dollars lorsque l’unité sera mise en vente plus tard ce mois-ci. Pour le marché français, nous sommes encore dans l’attente des annonces de la part de Eufy.

Extension de compatibilité du HomeBase 3

Lors de l’événement RE Charge, Eufy a annoncé d’autres nouvelles liées à la maison intelligente. En plus du Robovac X9 Pro, l’entreprise a annoncé que le HomeBase 3 est désormais entièrement compatible avec la sonnette vidéo Dual.

De plus, il est également compatible avec la serrure intelligente vidéo. Le HomeBase 3 sert de hub pour de nombreux produits Eufy. Il est intéressant de voir ses fonctionnalités étendues à deux des produits les plus populaires du catalogue Eufy.

Support étendu pour le HomeBase 3

Un support supplémentaire pour le HomeBase 3 devrait être déployé tout au long de 2023. Dans les mois à venir, de plus en plus de projecteurs, de caméras intérieures et de caméras extérieures seront compatibles. Pour plus de détails sur le support du HomeBase 3, vous pouvez consulter le site officiel.