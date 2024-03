[BON PLAN] – Surpassez vous avec le robot de cuisine Ufesa Total Chef RK3

À la recherche d'un allié de cuisine multifonctionnel et pratique ? Découvrez le robot de cuisine Ufesa Total Chef RK3, votre nouveau partenaire culinaire polyvalent pour des résultats professionnels à la maison.

Promotion exclusive !

Profitez dès maintenant d'une réduction de 17% sur le robot de cuisine Ufesa Total Chef RK3. Au lieu de 299,99 euros, bénéficiez de ce robot multifonction exceptionnel pour seulement 249,99 euros. Et pour encore plus de flexibilité, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle et équipez-vous dès aujourd'hui du meilleur allié pour votre cuisine.

Les points forts de l'Ufesa Total Chef RK3 mis en lumière

Vous recherchez un assistant culinaire polyvalent et performant pour vous accompagner dans toutes vos aventures gastronomiques ? Ne cherchez plus ! Le robot de cuisine Ufesa Total Chef RK3 est là pour répondre à tous vos besoins en cuisine. Découvrez tout ce qu'il peut faire pour vous.

Polyvalence et performance en cuisine

Ce robot de cuisine offre une polyvalence exceptionnelle avec ses 30 fonctions différentes. Émulsionner, râper, chauffer, bouillir, frire, cuire à la vapeur, hacher, mélanger, pétrir, piler de la glace, découper, fouetter, bouillir, cuire à basse température, broyer, pulvériser, fouetter, garder au chaud, confit, moudre, trancher, cuire, remuer, mixer, mijoter, bain-marie, pocher, fonction turbo, yaourt et purée, rien n'est impossible avec ce robot de cuisine polyvalent.

Confort et praticité au quotidien

Avec sa verseuse de 3,5 litres, ce robot de cuisine vous permet de cuisiner pour toute la famille en toute simplicité. De plus, tous les accessoires sont facilement nettoyables au lave-vaisselle, ce qui vous fait gagner un temps précieux en cuisine. Son écran LCD avec des boutons tactiles rend son utilisation intuitive et vous permet de contrôler chaque aspect de la cuisson.

Accessoires complets pour des résultats parfaits

Le robot de cuisine Ufesa Total Chef est livré avec 6 accessoires indispensables pour réaliser toutes vos recettes préférées : un cuiseur vapeur 2 niveaux, un panier passoire, un accessoire fouet, un accessoire agitateur, une lame et une spatule. De plus, le couvercle transparent vous permet de surveiller le processus de cuisson à tout moment.

Téléchargez votre livre de recettes en français

En bonus, recevez un livre de recettes PDF en français pour exploiter pleinement le potentiel de votre robot de cuisine Ufesa Total Chef RK3. Sur la page du produit, sous la section « Guides produits et documents », vous trouverez un lien pour télécharger votre livre de recettes. Avec ce robot de cuisine polyvalent et performant, laissez libre cours à votre créativité culinaire !

