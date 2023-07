Ne perdez plus votre trottinette Segway grâce au Find My d’Apple !

Segway s’est associé à Apple pour intégrer la technologie Find My à sa gamme de trottinettes électriques 2023. Grâce à cette fonctionnalité, plus jamais vous risquez d’égarer votre engin.

Segway est fier de mener l’industrie de la micro-mobilité vers une nouvelle année avec des annonces passionnantes. Fidèle à son engagement en matière de durabilité, d’innovation et de sensations fortes, la société Segway développe une technologie intelligente. En fait, elle a intégré le réseau Find My d’Apple afin de garantir la sécurité de ses produits.

Apple Find my : localisez facilement votre trottinette électrique Segway

Le nom Segway Ninebot vous dit sans doute quelque chose. Avant même l’essor de la mobilité électrique légère, cette marque a ouvert la voie en proposant des technologies nouvelles et innovantes.

Conformément à cette tendance, Segway Ninebot a introduit une série d’innovations dans sa gamme de produits pour 2023. Parmi celles-ci, la plus importante est son intégration dans le réseau Find My d’Apple.

Cette technologie permet aux utilisateurs Apple de repérer facilement leur appareil Segway en temps réel. D’ailleurs, l’application offre la possibilité non seulement de faire sonner la trottinette électrique, mais aussi de la notifier en cas d’oubli. Autrement dit, l’appareil égaré peut recevoir un message.

De plus, Segway a adopté une nouvelle technologie offrant aux utilisateurs une connectivité accrue non liée à l’application Segway-Ninebot. Cette approche augmente le sentiment de sécurité des utilisateurs.

Les modèles compatibles avec le Find My d’Apple

Offrir une gamme compatible avec Find My permet à Segway de se différencier dans un secteur très compétitif. Parmi les nombreuses trottinettes électriques intégrant cette appli, citons la célèbre Max G30, la série F2 Pro, F2 Plus, et F2, sans oublier la dernière-née, la MAX G2.

Pour rappel, successeur du best-seller Max G30P, la trottinette électrique Max G2 offre performances, sensations et durabilité grâce à ses 4 modes de conduite. Grâce à l’indice de protection IPX7 de la batterie, les flaques d’eau ne sont pas un problème pour le Max G2. La double suspension, les pneus auto-étanches, le contrôle de traction et le système intelligent de gestion de la batterie rendent la Max G2 sûre et orientée vers le conducteur.

Il est livré avec un nouveau chargeur rapide de 3A pour une recharge plus rapide. En ce qui concerne la conduite elle-même, le Segway comporte un nouveau moteur de 1 000 W capable de franchir des pentes allant jusqu’à 22 %, avec des roues pneumatiques pour une conduite plus souple.

Grâce au programme Find My d’Apple, la Max G2 peut être rapidement suivie et localisée depuis un iPad, iPhone et Mac. Soulignons toutefois que cette application nécessite un système d’exploitation iPad OS 14.5, iOS 14.5, watchOS 8.0, Mac OS Big Sur 11.1 ou plus récent.