Comment transformer une voiture thermique en électrique ?

En mars 2020, un arrêté a été publié pour encadrer la transformation des voitures à moteur thermique en électrique soit le rétrofit. Depuis, les acteurs du secteur ne cessent de développer leurs offres en Phoenix Mobility.

Pour rappel, le rétrofit consiste à enlever le moteur à combustion et le réservoir d’un véhicule pour les remplacer ensuite par une batterie et un moteur électrique. À cet effet, le gouvernement a établi une liste de véhicules éligibles au rétrofit. En effet, tout véhicule appartenant à la catégorie N peut être équipé d’un moteur électrique. A savoir les voitures destinés à transporter des biens (camions, camionnettes,…).

Le rétrofit, une pratique pour accompagner le passage des voitures thermiques au tout électrique

Les véhicules thermiques se verront disqualifiés au fur et à mesure que les restrictions dans les zones à faibles émissions se développent. Dans ce cas, les entreprises devront abandonner leurs vieux fourgons. Elles peuvent également les transformer en voitures électriques. Ainsi, leurs employés peuvent travailler dans ces zones urbaines d’environ 150.000 habitants.

Phoenix Mobility fait partie des acteurs ayant opté pour le rétrofit et opère sous TOLV. À la fin de l’année 2022, cette société a reçu pour la première fois l’autorisation de convertir les camionnettes Renault Trafic datant de 2000 à 2006. Elle prévoit de transformer 100 véhicules utilitaires en 2023 et environ 1000 VU en 2024.

Un autre acteur du secteur, Rev Mobilities, indique que le rétrofit constitue une alternative plus économique à l’achat d’une nouvelle voiture électrique ou d’occasion. Ces anciens véhicules ne seraient pas détruits et auraient une seconde vie, ce qui permettrait de préserver les ressources naturelles. Rev Mobilities a conclu une convention avec Autobacs. Leur but est de commercialiser les rétrofits au sein des ateliers de l’enseigne.

Accompagner le rétrofit avec les aides gouvernementales

Le rétrofit des voitures thermiques nécessite entre 25 et 50 heures de travail. Outre le fait que les véhicules électriques ne nécessitent pas beaucoup d’entretien, le rétrofit favorise la pérennisation des activités. Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), la transformation des voitures particulières en version électrique permet de mobiliser des personnels entre 340 et 4 200 en fonction de la réussite des rétrofits.

Pour favoriser le rétrofit des véhicules utilitaires, il existe depuis 2020 une aide spécifique mise en place par l’État. Cette subvention peut notamment atteindre 10 000 € selon le poids de la camionnette. Néanmoins, le critère d’attribution est assez strict.

Une subvention de 9 000 euros maximum est également prévue pour une camionnette, compte tenu du poids de celle-ci. Pour bénéficier de cette aide, le bénéficiaire doit avoir un RFR par part supérieur à 6 358 euros. Cette somme est comprise entre 14 089 et 22 983 euros pour les personnes morales.